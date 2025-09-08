Els Pets llegan este sábado a Ibiza con su gira del 40 aniversario

El Auditorio de Caló de s’Oli, en Cala de Bou, acogerá este sábado, 13 de septiembre, a partir de las 20 horas, uno de los conciertos más esperados del verano en Ibiza: la mítica banda catalana Els Pets pondrá el broche final a la tercera edición del Sol Post a s’Oli Fest, el ciclo de conciertos organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep.

El recital de clausura será el plato fuerte del festival y se enmarca dentro del programa 'Units pel nostre parlar', una iniciativa municipal destinada a promover el conocimiento y la difusión del patrimonio cultural y lingüístico propio.

Els Pets, considerados los grandes supervivientes del fenómeno del rock catalán de los años 90, llegan a la isla en plena gira de su 40 aniversario, un hito prácticamente inédito en la música en catalán. Desde febrero, la banda ha colgado el cartel de sold out en la mayoría de sus actuaciones, y en Sant Josep ofrecerán un repertorio centrado en sus discos más emblemáticos: 'Calla i balla', 'Bon dia', 'Agost' y 'Som'.

La banda

Formado en 1985 en Constantí, el grupo está liderado por Lluís Gavaldà, acompañado por los miembros fundadores Joan Reig (batería) y Falin Càceres (bajo), junto a Joan Pau Chaves, Marcel Cavallé y Vidal Soler. Con un cancionero repleto de éxitos intergeneracionales como 'Bon dia', 'Tarragona m’esborrona', 'S’ha acabat' o' La vida és molt avorrida sense el teu cos', su directo promete ser una auténtica celebración de cuatro décadas de música, compromiso y emociones compartidas.

Como es habitual, la barra y los food trucks abrirán a las 20 horas, coincidiendo con la puesta de sol y el inicio del concierto.

El Sol Post a s’Oli Fest se ha desarrollado durante todo el verano en el recinto exterior del auditorio, cada fin de semana desde el 5 de julio hasta el 13 de septiembre. Por el festival han pasado artistas nacionales como Virginia Maestro, La Gripe y Tú o la Jove Big Band Sedajazz, junto a propuestas locales destacadas como Crossroad, Albert Oliva o The Rosemary Family.