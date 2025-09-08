El curso empieza en Ibiza y Formentera con el mismo número de alumnos

El nuevo curso arranca el miércoles en Ibiza y Formentera con un total de 20.531 alumnos matriculados en las etapas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, una cifra prácticamente idéntica a la del pasado curso, cuando fueron 20.490, según ha informado esta mañana la Conselleria de Educación.

En Ibiza se registran 19.268 estudiantes, frente a los 19.279 del curso 2024/25, lo que supone un ligero descenso de 11 alumnos. Por su parte, Formentera contabiliza 1.263 escolares, 52 más que en el periodo anterior, gracias sobre todo al incremento del alumnado en centros concertados (que pasa de 57 a 115).

La suma de ambas islas refleja una variación mínima de solo siete alumnos menos respecto al año anterior, lo que mantiene estable la población escolar pitiusa.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para presentar las principales novedades del nuevo curso escolar. Durante su intervención, ha subrayado el esfuerzo de la Conselleria por reforzar la atención al alumnado, con un nuevo incremento de profesionales en las aulas y la mejora en la prestación de los servicios educativos.

Vera ha estado acompañado por parte del equipo directivo de la conselleria, entre ellos el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer; el secretario general, Tomeu Riera; la directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart; la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera; la directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer; la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas; así como el director territorial de Educación en Ibiza y Formentera, Juan Álvarez, y la directora territorial en Menorca, Alexandra Marquès.

En Ibiza, los centros públicos pasan de 16.011 a 15.936 alumnos, lo que supone un descenso de 75 escolares, mientras que los concertados aumentan de 3.268 a 3.332, con 64 más que el curso pasado. En Formentera, los centros públicos prácticamente se mantienen estables, con una ligera bajada de 1.154 a 1.148 alumnos (6 menos), mientras que los concertados duplican su matrícula, al pasar de 57 a 115 estudiantes, con un incremento de 58.

Apenas varía tampoco el número de profesionales dedicados a atención a la diversidad: serán 66 orientadores en Ibiza (tres más) y seis en Formentera (los mismos); 74 auxiliares técnicos educativos (uno más) y ocho (los mismos), respectivamente, y 259 especialistas de apoyo (9 más) y 20 (uno más). Estos últimos son de Audición y lenguaje, Pedagogía terapéutica, Atención a la diversidad y Servicios a la comunidad.

Por otra parte, Vera ha anunciado la incorporación de 176 docentes nuevos en las aulas de los centros públicos de las Islas Baleares, que suman un total de 14.177 docentes, y 23 nuevos docentes en los centros concertados, hasta llegar a un total de 4.602 docentes.

Con el objetivo de disponer del máximo número de profesionales en las aulas al inicio del curso, la Conselleria de Educación y Universidades recuperó este verano el trámite de adjudicaciones de plazas docentes vacantes para interinos e implantó, por primera vez, un trámite extraordinario. Sumando los dos trámites del verano, la Conselleria adjudicó 2.408 plazas de las 2.464 ofertadas, lo que representa una cobertura del 98%. A día de hoy, sólo hay 8 plazas vacantes sin cubrir en los centros educativos de las Islas Baleares, 3 en Ibiza y 5 en Mallorca.

En cuanto a infraestructuras educativas, el Plan de Inversiones Educativas contempla casi 300 acciones en Baleares entre la construcción de nuevos centros o la ampliación o reforma de algunos edificios educativos existentes en los próximos 10 años.

Además, el IBISEC también tiene en marcha actuaciones de obra mayor y menor por valor de casi 95 millones de euros en distintos centros de las Islas Baleares. En Ibiza se construye el nuevo CEIP Es Faralló, en Santa Eulària, con un presupuesto de 9.552.224 euros, y en Formentera se ejecuta la ampliación del IES Marc Ferrer por importe de 1.983.842,37 euros, entre otras actuaciones.