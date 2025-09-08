Continúa en estado crítico una de las atropelladas en la bahía por un conductor drogado

Una de las heridas en el atropello mortal de este domingo registrado en es Pouet, en la frontera entre Sant Josep y Sant Antoni, continúa ingresada en estado crítico en la Policlínica Nuestra del Rosario de Ibiza.

Un hombre drogado atropelló a tres mujeres sobre las 11.15 horas de la mañana. Una de ellas falleció a causa de las graves lesiones, mientras que otra recibió el alta médica por la tarde.

Por su parte, la otra víctima, de 23 años y nacionalidad británica, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica, de acuerdo al último parte médico difundido este lunes.

Esta mujer sufre politraumatismos múltiples, traumatismo torácico cerrado, traumatismo abdominal cerrado con lesiones en bazo y riñón y traumatismo pélvico grave.