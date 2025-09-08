Confirmado un desahucio en Sant Antoni por un impago de 6.800 euros

La Audiencia Provincial de Palma le ha dado la razón a la dueña de un inmueble en Sant Antoni y ha confirmado el desalojo de su inquilina por una deuda que ascendía a 6.800 euros. De esta forma, el tribunal ha desestimado el recurso y ha confirmado la sentencia emitida en primer lugar por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza.

Dicho tribunal dio por resuelto el contrato de arrendamiento al dar por probado el impago de la mencionada cantidad. La mayor parte, 4.800 euros, correspondía a rentas impagadas pertenecientes a las mensualidades de septiembre a diciembre de 2023, a razón de 1.200 euros al mes. Los otros 2.000 euros remitían a gastos de mantenimiento del inmueble no atendidos.

Tras esta primera sentencia desfavorable, la inquilina decidió acudir a la Audiencia Provincial, que tampoco le ha dado la razón remitiéndose al núcleo del caso, ya demostrado en sede judicial: que «en el momento en que se envía el burofax sí existía impago de renta». Aferrado a este hecho, la sentencia desmonta la intentona de la defensa, que basó su recurso en otro supuesto calendario de pagos al presentado por la dueña en el que, según esta versión, el «burofax comprendía cantidades asimiladas a rentas que ya estaban satisfechas».

El magistrado Víctor Heredia del Real subraya en su sentencia que «el juez no pueda entrar a valorar todo tipo de cuestiones fácticas de fondo» y que «sólo está llamado a pronunciarse sobre si en atención a un contrato válido el arrendatario ha incumplido las obligaciones esenciales del pago de la renta o cantidades asimiladas», circunstancia que da por completamente probada.

«En el presente proceso aflora una problemática relacionada con la imputación de pagos. Tal alegación no desborda el objeto del proceso de desahucio», continúa en su veredicto. En este sentido, recuerda que «el proceso de desahucio es, en esencia, un mecanismo de tutela sumaria de la posesión que no tiene por objeto dirimir con exhaustividad la totalidad de los conflictos contractuales», sino que su fin es «garantizar la recuperación inmediata del bien arrendado en casos de incumplimiento claro, grave y atribuible al arrendatario».

«El demandado no prueba nada. La conducta del arrendador es correcta», resume el juez, añadiendo que «la interpretación de la sentencia es del todo correcta» y confirmando la «total corrección en la decisión del juez de instancia». Además, impone el pago de costas a la parte demandada.