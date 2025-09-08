Circulación
Bicis, patinetes y hasta una moto en el paseo marítimo de Sant Antoni
Unos instantes antes de que la playa de s’Arenal acogiese la batalla campal entre los cartagineses y los romanos, una gran cantidad de vehículos a dos ruedas, con y sin motor, luchaban por hacerse un hueco entre la multitud que había en el paseo marítimo de Sant Antoni.
Patinetes, bicicletas y hasta una moto cruzaron este sábado por la tarde el paseo, que está habilitado únicamente para el paso de peatones. Testigos que se encontraban en el lugar se vieron sorprendidos de la gran cantidad de vehículos que se abrían paso entre quienes estaban caminando, sentados cerca del paseo o arrastrando carritos con niños pequeños.
«No eran uno ni dos, sino una barbaridad», indica uno de los presentes, con el objetivo de recordar que, además de prohibida, este tipo de circulación es muy peligrosa.
