Arde una furgoneta aparcada en un solar en Sant Jordi

Los bomberos de Ibiza sofocaron esta madrugada un incendio de una furgoneta que estaba aparcada en un descampado en la calle dels Polls en Sant Jordi, en el municipio de Sant Josep. Los hechos se produjeron a las cuatro de la madrugada, según han informado desde el Parque Insular de Bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron un caporal y tres bomberos en un camión bomba urbano pesado. Los coches que estaban aparcados a su alrededor también se vieron afectados por el fuego.