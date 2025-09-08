Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma por un incendio en la rotonda de acceso a una discoteca en hora punta en la carretera de Sant Antoni

Dos árboles se incendiaron anoche muy cerca de la glorieta

Imagen de archivo de otro incenio en la carretera de Sant Antoni

Imagen de archivo de otro incenio en la carretera de Sant Antoni / J.A.RIERA

Redacción Ibiza

Ibiza

Los bomberos de Ibiza y Guardia Civil de Tráfico acudieron este domingo sobre las 23.30 horas a la rotonda de acceso de la discoteca [UNVRS] en la carretera de Sant Antoni, donde se produjo un incendio.

Dos árboles ardieron en un incendio que afectó a un perímetro de unos 20 metros cuadrados, según han informado desde el Parque Insular de Bomberos de Ibiza, posiblemente por una colilla mal apagada.

Hasta el lugar se desplazaron un caporal y cuatro bomberos en un camión bomba rural pesada. El servicio duró aproximadamente una hora. La Guardia Civil reguló el tráfico, ya que el suceso tuvo lugar en la hora punta de entrada a la discoteca de Sant Rafel.

