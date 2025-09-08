El aeropuerto de Ibiza está entre los diez con más reclamaciones

El Aeropuerto de Ibiza figura entre los diez aeródromos europeos que más reclamaciones acumulan en los últimos cuatro años, de acuerdo con los datos recopilados por Reclamio, plataforma especializada en la gestión de quejas de pasajeros aéreos.

En el conjunto europeo, el aeropuerto que más incidencias genera es el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que concentra el 15% de las reclamaciones. Le siguen el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con un 9%, y París-Orly, con un 4,7%. Lisboa Humberto Delgado (3,5%) y Palma de Mallorca (3,4%) completan el ‘top 5’.

El listado continúa con los aeropuertos de Málaga, Gran Canaria-Las Palmas, Tenerife-Norte, París-Charles de Gaulle e Ibiza, situando a la isla pitiusa en la décima posición del ranking europeo.

Según explica el responsable de Reclamio.com, Jordi Mercader, la cifra de quejas está condicionada tanto por las huelgas y los problemas organizativos que sufren algunos aeródromos —como la reciente huelga de controladores en Francia— como por el elevado volumen de pasajeros que transitan por estas instalaciones.

Las reclamaciones recogen incidencias por retrasos y cancelaciones de vuelos, casos de overbooking, así como pérdida o daño de equipajes.