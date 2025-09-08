Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera

La previsión es de precipitaciones acumuladas en una hora de 50 litros por metro cuadrado, que vendrán acompañadas de tormenta eléctrica

Lluvia en Ibiza en una imagen de archivo.

Lluvia en Ibiza en una imagen de archivo. / D.I.

Redacción Digital

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja para este martes y miércoles en Ibiza y Formentera por fuertes lluvias que podrían venir acompañadas de tormentas. El riesgo naranja estará activo desde la medianoche del martes hasta el miércoles a las siete de la mañana.

La previsión es de precipitaciones acumuladas en una hora de 50 litros por metro cuadrado, que vendrán acompañadas de tormenta eléctrica.

La semana comienza con cielos nubosos y temperaturas altas. Para este lunes las mínimas y máximas previstas serán de 26 y 30 grados. El martes habrá un descenso leve, con 24 y 28 grados. El miércoles las mínimas caen hasta los 18 grados y la máxima se mantiene.

A partir del jueves el cielo estará despejado con algunas nubes y las probabilidades de chubascos descienden.

Previsión del tiempo de la Aemet.

Previsión del tiempo de la Aemet. / AEMET

