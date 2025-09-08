La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja para este martes y miércoles en Ibiza y Formentera por fuertes lluvias que podrían venir acompañadas de tormentas. El riesgo naranja estará activo desde la medianoche del martes hasta el miércoles a las siete de la mañana.

La previsión es de precipitaciones acumuladas en una hora de 50 litros por metro cuadrado, que vendrán acompañadas de tormenta eléctrica.

La semana comienza con cielos nubosos y temperaturas altas. Para este lunes las mínimas y máximas previstas serán de 26 y 30 grados. El martes habrá un descenso leve, con 24 y 28 grados. El miércoles las mínimas caen hasta los 18 grados y la máxima se mantiene.

A partir del jueves el cielo estará despejado con algunas nubes y las probabilidades de chubascos descienden.