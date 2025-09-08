La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera
La previsión es de precipitaciones acumuladas en una hora de 50 litros por metro cuadrado, que vendrán acompañadas de tormenta eléctrica
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja para este martes y miércoles en Ibiza y Formentera por fuertes lluvias que podrían venir acompañadas de tormentas. El riesgo naranja estará activo desde la medianoche del martes hasta el miércoles a las siete de la mañana.
La previsión es de precipitaciones acumuladas en una hora de 50 litros por metro cuadrado, que vendrán acompañadas de tormenta eléctrica.
La semana comienza con cielos nubosos y temperaturas altas. Para este lunes las mínimas y máximas previstas serán de 26 y 30 grados. El martes habrá un descenso leve, con 24 y 28 grados. El miércoles las mínimas caen hasta los 18 grados y la máxima se mantiene.
A partir del jueves el cielo estará despejado con algunas nubes y las probabilidades de chubascos descienden.
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Un todoterreno atropella a tres chicas que caminaban por la acera en es Pouet
- Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany
- Muere una de las jóvenes atropelladas por un todoterreno en la bahía de Portmany
- Las imágenes de los momentos posteriores al atropello de tres peatones en Sant Antoni
- El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
- Siete migrantes menores llegan solos a Ibiza a bordo de una barca robada
- Cómo y dónde ver la ‘Luna de Sangre’ en Ibiza: cuando la luna salga del mar vestida de rojo