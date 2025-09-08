El atropello mortal de la bahía de Portmany, a vista de dron

La Policía Local de Sant Josep ha colgado en sus redes sociales un vídeo grabado desde un dron en el que puede verse cómo quedó el vehículo que invadió la calzada y mató a una turista e hirió a otras dos este domingo en la playa de es Pouet.

"Nuestros agentes han tenido que intervenir en un siniestro vial ocurrido en la calle Cala de Bou, cuyo trágico desenlace ha supuesto la pérdida de una vida y lesiones de diversa consideración en otras dos personas. Hechos que, sin duda, marcarán para siempre la vida de las familias de estas tres amigas, cuyo único propósito esta mañana era disfrutar de un día más de vacaciones en nuestra isla", publica la Policía Local en su cuenta de Instagram.

"No acudiremos a estadísticas para dimensionar la gravedad de lo ocurrido, porque el sufrimiento no es cuantificable", explica la Policía. "Por desgracia, más allá de nuestra responsabilidad de llevar a cabo una investigación rigurosa de lo sucedido, lo único que queda es pensar en las víctimas, especialmente en aquellas que ahora deben afrontar la difícil tarea de proseguir con sus vidas", prosigue el texto publicado en la cuenta oficial.

La Policía Local de Sant Josep ha agradecido la colaboración de todos los servicios de emergencia intervinientes, así como de los particulares que se volcaron en ayudar y aportar información "en tan dura y compleja situación".

Al mismo tiempo, han señalado la necesidad de "endurecer las penas y establecer una adecuada regulación sobre productos tan serios y peligrosos como el óxido nitroso, elemento presuntamente implicado en el desarrollo de los hechos acontecidos hoy".