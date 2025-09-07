El público de Ibiza abarrotó el baluard de Santa Llúcia para disfrutar de la apasionante música del trompetista Carlos Sarduy y la banda Escalandrum. El multiinstrumentista cubano afincado en Formentera, acompañado de The Groove Messengers, inauguró el último día del Eivissa Jazz y encandiló con su fusión de latin jazz y afrobeat. El grupo argentino de jazz-fusión Escalandrum no se amilanó por el espectáculo de gran nivel ofrecido hasta el momento y tomó el relevo para poner lo mejor de su talento junto con el ritmo de Astor Piazzolla, que colaboró a la hora de sacar el máximo sentimiento a la actuación de estos seis veteranos artistas.

Sones de tango en el último compás del Eivissa Jazz 2025 / Fernando Valencia - Eivissa Jazz 2025

El Eivissa Jazz se despide de las Pitiusas hasta el año que viene con una edición número 37 que ha hermanado el jazz de la mejor calidad con el entorno histórico inconmensurable que ofrece Dalt Vila.

