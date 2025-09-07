Las reservas hídricas de Ibiza caen al 27% y entran en situación de alerta

Las reservas de agua en Baleares siguen descendiendo y, en el caso de Ibiza, la situación es especialmente preocupante. Las reservas de la isla han pasado en agosto del 29% al 27% de su capacidad, lo que la sitúa en uno de los niveles más bajos del archipiélago, según los datos difundidos por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

Este retroceso ha llevado a que la zona de Unidad de Demanda hídrica de la isla de Ibiza -que engloba toda la isla- entre en situación de alerta. Las otras dos zonas de Baleares que se encuentran en esta situación son las de Es Pla y Artà, ambas en Mallorca.

Por contraste, Formentera se convierte en la excepción positiva, ya que su unidad de demanda es la única que permanece en situación de normalidad. El informe de la conselleria también destaca que, aunque la mayoría de unidades de demanda han registrado descensos, Formentera ha logrado mantenerse estable. En cambio, Ibiza se encuentra entre las zonas donde la caída ha sido más acusada.

En cuanto al contexto climático, agosto fue un mes muy cálido en Baleares, con una media de 26,5 grados, lo que supone una anomalía de 1,2 grados por encima respecto a lo habitual. Además, las lluvias estuvieron por debajo de la media, con solo 13,5 litros por metro cuadrado frente a los 20,1 l/m² habituales, lo que dificulta la recuperación de los acuíferos.

De cara a septiembre, la Conselleria no prevé variaciones significativas en el estado de las reservas, por lo que se espera que tanto Ibiza como Formentera mantengan su situación actual.