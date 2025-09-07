Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una reparadora cabezada en mitad de la calle

Una reparadora cabezada en mitad de la calle | D.I.

Redacción Ibiza

Los vecinos de ses Figueretes se sorprendieron ayer por la mañana con esta singular estampa: un hombre durmiendo tranquilamente en unos colchones que alguien había dejado junto a los contenedores. Una reparadora cabezada en mitad de la calle Galicia con un pequeño pero: los olores.

