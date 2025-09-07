Raquel Guasch: «En la crisis migratoria, la actitud de Prohens es irresponsable e insolidaria»

¿Cree que hay una ruta migratoria consolidada entre Algeria y Balears?

Creo que tenemos que hablar de una crisis migratoria en Balears, y no solo aquí, sino en todo el Mediterráneo Occidental. Llegan personas migrantes, en muchos casos a causa de una mafia que trafica con personas, no debemos olvidar este matiz. Esto es una realidad y, por lo tanto, hay que hacerle frente, hay que destinar recursos materiales y humanos. Creo que lo que debemos hacer los países del primer mundo es ser mucho más empáticos y solidarios con esta situación, porque hay personas que se embarcan en una lancha de escasas dimensiones y que ponen en riesgo su vida, que buscan una vida mejor y más oportunidades. Destinar recursos humanos y materiales es mostrar empatía hacia estas personas.

El Consell de Formentera se ha quejado repetidamente de que el Gobierno central no destina los recursos suficientes para atender estas personas y que ha dejado a la isla abandonada a su suerte.

El Consell de Formentera en esta legislatura está gobernado por un pacto de PP y Compromís, que son dos fuerzas conservadoras. Me sorprende que el presidente del Consell hable así, cuando el Estado está destinando los recursos que le tocan. Cuando dice que no se destinan recursos: ¿qué es la Guardia Civil?, ¿qué es Salvamento Marítimo?, ¿qué es la Policía Nacional?, ¿qué es la Cruz Roja? Todo esto son recursos del Estado. La destrucción de pateras también la está ejecutando el Estado. Desde la Delegación del Gobierno entendemos perfectamente y empatizamos con Formentera porque es la isla más cercana de la ruta migratoria, llegan muchos menores no acompañados y hay que acogerles. Hay una Convención del Menor y una Declaración de los Derechos Humanos que hablan de proteger a los menores, a los de Formentera, los de Argelia y los de la China. Formentera en su momento luchó para tener más autonomía, tener un Consell propio, más competencias. Esto no es selectivo. Se asumieron unas competencias y el Consell de Formentera tiene las de menores. Si se ve desbordado, lo que tiene que hacer es llamar a la puerta de la señora Marga Prohens, la presidenta del Govern, para pedirle una mayor financiación. Quiero recordar que en julio de 2025 se han trasnferido dos millones de euros a la comunidad autónoma de Balears para la atención de estos menores. Por tanto, el Estado no se desentiende.

Efectivamente, la competencia de menores está transferida a los Consells, pero la competencia de migraciones es del Gobierno. Aquí hay un problema de solapamiento y las instituciones se van pasando la pelota. ¿No se puede llegar a un acuerdo?

El acuerdo es que el Gobierno de España entiende la situación de Balears en cuanto a los menores no acompañados y ha transferido de manera extraordinaria dos millones de euros para atenderles. Igual que se ha hecho también con Canarias, porque la situación se ha desbordado, y lo comprendemos, y por eso destinamos más dinero del Estado a Balears. Y luego es el Govern balear quien lo distribuye entre los consells, y aquí está la responsabilidad de los presidentes de cada Consell para exigir y reclamar esta compensación.

¿Cómo definiría la actitud de Marga Prohens en la gestión de esta crisis?

Hasta hace poco optó por la confrontación política, pero ahora ya empiezo a pensar que la suya es una actitud irresponsable, insolidaria e, incluso, de desprecio hacia el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hacia Salvamento Marítimo y la Cruz Roja. Mire, somos la frontera sur de Europa, ¡qué le vamos a hacer! No hubo ningún problema en recibir a niños procedentes de Ucrania, en cambio, cuando tienen un color diferente de piel, parece que hay más problemas, y esto me horroriza. No sé si es porque tiene un pacto con Vox y estos le dictan lo que tiene que hacer. Parece que es así, y me parece triste.

Hace años que existe el proyecto de construir unas VPO para funcionarios del Estado en el solar que hay detrás de la comisaría en Vila, pero parece que no avanza. ¿Cómo está el tema en estos momentos?

Está encima de la mesa. Hay unos presupuestos de 2026 que se están empezando a trabajar, que se deben pactar, y a ver qué pasa con esto. Somos muy conscientes de que tenemos un problema de vivienda con los funcionarios del Estado pero también con el resto de residentes, y no basta con que el Estado edifique viviendas para funcionarios, debemos ser más conscientes socialmente del problema de la vivienda, y que las administraciones locales hagan política en este sentido.

Pero no está claro que los presupuestos se aprueben y si se prorrogan los de este año, cosa que es probable, este proyecto se queda en el limbo.

La Administración es muy garantista y esto hace que sea lenta. A todos nos gustaría que fuera más ágil, pero también hay que agradecer que sea garantista porque así permite hacer el proceso administrativo como toca.

Se dice que la Administración es lenta, pero cuando hay voluntad política, ¡oh, sorpresa! aparecen atajos y la cosa se acelera. No parece que sea el caso.

La voluntad política existe, y se es muy consciente de la situación habitacional de las islas, al igual que de otros temas como el del plus de insularidad de Balears, que hace más de veinte años que no se ha revisado. Es una responsabilidad y un compromiso que tenemos y veremos cómo se avanza. Se está trabajando.

Ya, pero es que este trabajo no se traduce en nada tangible.

Sí, puede ser un poco decepcionante, parece que esto no se resolverá nunca. Pero la voluntad política existe y en 2026 veremos algo en este sentido.

¿Cuándo será una realidad un plus de insularidad digno para los funcionarios del Estado?

Lo he dicho en muchas ocasiones, en el Congreso se ha formado una Comisión de Insularidad y hay propuestas sobre este tema, se ha avanzado, pero bueno, de momento no se ha decidido nada. Creo que todo esto pasa por aprobar los presupuestos de 2026.

Y en el caso de que no tengamos presupuestos, ¿no se podría aprobar una partida especial?

Pedro Sánchez dijo en la entrevista del pasado lunes que si los presupuestos no se aprobaban se seguiría con unos presupuestos prorrogados y, claro, eso tiene unas limitaciones, pero no significa que no se pueda avanzar. Está encima de la mesa y es un compromiso.

Lo que pasa es que ya hace muchísimo tiempo que está encima de la mesa.

Sí, lo sé. Y eso ha sucedido con diferentes gobiernos de distintos colores políticos. No se ha avanzado. El compromiso de esta Delegación del Gobierno es seguir trabajando e insistiendo en este tema.

Por tanto, ¿si se aprueban los presupuestos de 2026, se incluirá el plus de insularidad?

Quiero pensar que sí.

¿Entiende que los sindicatos de funcionarios estén indignados con esta situación?

Es comprensible porque ya hace mucho que se habla de este tema, llevamos décadas, y entiendo cierta frustración. Yo también soy funcionaria, por lo tanto, lo entiendo.

Lo que no entiendo es que si tanto PP como PSOE están de acuerdo en aumentar el plus de insularidad, cómo puede ser que todavía no hayan llegado a ningún acuerdo.

Pregúnteselo al PP, que es un partido que está en una situación del no por el no. No a todo. No aceptar la condonación de la deuda autonómica. No aceptar el reparto de menores. No aplicar la Ley de Vivienda. No, no y no. Incluso en cosas que son beneficiosas para los ciudadanos y ciudadanas de Balears, ellos prefieren el no continuo. Eso no es comportarse como unos gestores públicos ni pensar en la ciudadanía, sino solo en difamar e ir en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Igual que con la Ley de Vivienda. Ibiza y Formentera, Balears, tienen una necesidad habitacional, es algo público y notorio. Entonces, ¿por qué no quieren declarar las islas como un lugar tensionado respecto a la vivienda? Si lo hacen, tienen herramientas para limitar el precio del alquiler y la ley también permite bonificaciones a los propietarios que alquilen su vivienda todo el año. Pero no quieren aplicar esta ley. Es que es importante decir que la primera Ley de Vivienda que se ha aprobado en este país es una ley socialista del año 2023. Una ley que se aprobó pero que no se quiere aplicar.

Ya que el PP no aplicará una limitación de precios porque es partidario del libre mercado, y dada la situación de grave crisis social de vivienda. ¿No hay la posibilidad de ser pragmático y pactar medidas transversales que ayuden a resolver esta situación de emergencia?

Lo pragmático es acelerar la construcción de las viviendas de Ca n’Escandell y que esto sea una prioridad. Están en proceso, lo que pasa es que se tuvieron que parar hace unos meses a causa de unos hallazgos arqueológicos. Una vez hecho este trabajo, se reactivará la construcción. Pero también debemos recordar que vivimos en un Estado descentralizado, hay competencias repartidas entre las comunidades autónomas, los consells, los ayuntamientos… Entonces hay que preguntarles a estas administraciones qué están haciendo para resolver este problema. El Estado tiene el margen que tiene, que es la construcción de VPO.

El problema es que las VPO no pueden ser una solución de urgencia, porque entre que se proyectan, se licitan y se construyen, pasan años.

Pero estos plazos es imposible hacerlos más rápidos. Construir un edificio lleva el tiempo que lleva.

Sobre la polémica entre Paradores y el Ayuntamiento de Ibiza, ¿cómo cree que se ha gestionado entre ambas instituciones?

Por mi manera de ser, creo que entre organismos e instituciones la colaboración, la cooperación y la lealtad institucional debe primar por encima de todo. El Ayuntamiento está haciendo unas obras y, evidentemente, estas obras dificultan que haya un acceso totalmente abierto al Parador. No sé si la comunicación ha sido fluida o no, lo desconozco. Lo que sí tengo claro es que el Parador de Dalt Vila es un objetivo clarísimo del Gobierno de esta legislatura, será una realidad y se abrirá lo más pronto posible, cuando estén todas las condiciones para ello.

¿Desde su cargo, en este despacho, no se siente impotente? ¿No siente que puede hacer poco?

Impotente, no. Lo que me sabe mal es que se haya perdido el respeto político. Lo digo como reflexión personal. Estar en política es trabajar por el bien común y mejorar la vida de la gente. Y veo que tenemos una oposición, el PP, cada vez más radicalizada, más agresiva, menos colaboradora, instalada en el no por el no. Y este poco respeto, esta poca lealtad, sí que creo que encarna un peligro para lo que es la democracia en sí.

n