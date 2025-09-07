La marabunta en casa 3. La cosa se va de madre

Nunca habría imaginado que mi plaga doméstica de hormigas daría tanto de sí, en todos los sentidos: su número aumenta en progresión geométrica, al igual que las reacciones de todo tipo. Tal y como Joan, maestro clarividente siempre un paso por delante, ya me anunció tras leer la segunda entrega sobre mi particular marabunta: «Espero que no tenga un efecto llamada y te inunden con nuevos testimonios, que puede ser otra plaga más con la que lidiar». Pues eso es exactamente lo que ha pasado y, de nuevo, me veo obligada a compartir estos comentarios con el único fin del servicio público, por si pueden ser útiles a alguien. Y también, para qué negarlo, porque algunos son tan graciosos o sorprendentes que sería una pena que sólo me riera yo.

El mito de zeus y Clítoris

Andrés, humor enciclopédico, enamorado de la cultura grecolatina (siempre tiene un mito para un descosido), me pregunta si conozco la historia de Zeus y la minúscula diosa Clítoris: resulta que el dios de dioses, rijoso entre los rijosos, se transformó en hormiga para poder poseer a la pequeña beldad. En ese momento me hace gracia la ocurrencia, pero a la mañana siguiente ¿qué veo en el cajón de la ropa interior? Efectivamente, una hormiga. La aplasto con decisión y escribo de inmediato a Andrés: «Me he acordado de ti: he visto una hormiga en el cajón de las bragas!!! Muy inquietante… Vivía más feliz cuando desconocía la historia de Zeus y Clítoris. La he aplastado sin miramientos».

-«Pero ha muerto feliz», replica, porque Andrés tiene una vena poética muy acusada.

-«Zeus ha quedado maltrecho». En realidad quedó pulverizado, pero lo suavizo porque es muy sensible y no quiero traumatizarle.

-«Ahíto de lencería. Hemos perdido al padre de los dioses», lamenta.

-«Nada de lencería fina, no te vayas a pensar, que soy práctica en todo». Me encanta destrozar sus imágenes poéticas con imágenes prosaicas. [Para quien se quiera ahorrar la consulta sobre el palabro: corriente, común, ordinario, vulgar, adocenado, pedestre, tosco, chabacano, ramplón, trivial, insulso, insustancial].

-«Jajaja», se limita a responder. Esto es una conversación de WhatsApp y esta onomatopeya siempre sirve para salir del paso, hables de lo que hables.

-«Sí, la catástrofe está por caernos. Dirán que son las trombas de cada año, solo nosotros sabremos por qué se desploma el cielo», prosigo.«Nos has dejado huérfanos», me reprocha. No será la única recriminación que me lance, pero luego lo cuento.

-«No tenía opción», zanjo, pues estoy viendo que la charla se me va también de madre y no tengo tiempo para más, debo leer la infinidad de mensajes que me llegan del tema dichoso de las plagas de hormigas. Aún tengo la esperanza de hallar el que me salve de acabar devorada por la marabunta cualquier noche de estas.

Culpable de una maldición

Más tarde, Andrés asegurará que antes de leer mis desdichas con las hormigas, nunca las había tenido en su casa: «Fíjate qué curioso, aparecieron hace días paseándose por el sofá, como queriendo ver la tele conmigo. Y esta mañana, como anunciando tu artículo, han hecho una aparición triunfal en los armarios de la comida. Así que me he unido a tu club».

No es la única persona que relaciona las columnas que en mala hora publiqué con la irrupción de estos diminutos insectos en su casa. Mi compañera Vero me lo suelta de forma directa: «Por cierto… la maldición de las hormigas ha llegado a mi casa desde tu artículo…». Alan también lo da a entender, en Facebook: «Llevo unos días viendo hormigas y cada vez hay más». Otro. ¿No será que antes no os habíais fijado? [Emoticono de cara inquisitiva con ceja levantada].

Vero, antes de compartir plaga conmigo, me había recomendado esparcir canela (ella lo hizo hasta en el plato de ducha), pero ahora que tiene más hormigas (parece ser que por mi maldición) reconoce que no funciona, y que tiene más fe en la lejía. Lo apunto, en cualquier caso.

La pipeta de Eva

Mi amiga Eva (la que se alegraba de mi desdicha porque así no era la única) me cuenta un remedio infalible: echar gotas de una pipeta anti parásitos para perros, la de Mercadona barata (me insiste mucho en eso: tiene que ser la de Mercadona barata), en las esquinas de cajones y armarios. Asegura, categórica como siempre, que no vuelven. Con ella siempre tengo la duda de si habla en serio o me está tomando el pelo para luego poder reírse de mí, especialmente cuando se aburre. Como cuando íbamos al colegio, hay cosas que no cambian por más que hayamos superado (ampliamente) el medio siglo.

Piñones, Coco Chanel y madre resentida

María Ángeles (es decir, mi madre) me echa en cara que a ella no le consulté si podía usar su testimonio para nutrir mi última columna. «Tampoco tú me preguntaste si podías usar la Coco Chanel que te regalamos por el día de la madre para rociar el cajón y ahuyentar a las hormigas con el olor», espeto, aún dolida. Aprovecho para decir que en este caso no he consultado a nadie, doy por hecho que ya todo el mundo sabe a lo que se arriesga cuando comparte sus experiencias hormiguiles conmigo. En todo caso, esto puede ser una forma de frenar esta avalancha de mensajes: sabed que podrán ser utilizados en una columna, así que pensadlo muy bien antes de mandármelos. María Ángeles también puntualiza que a sus hormigas les pirran los piñones, «NO los pistachos». Dejo constancia aquí del error y pido disculpas por el lapsus, pero es que los dos empezaban por ‘pi’ y mi memoria acusa el efecto de tanto insecticida… Aunque estoy segura de que tampoco le harían ascos a los pistachos.

Un Charlton Heston germánico

Vicent, que sigue con su pax germánica y sus tea times con deliciosas tartas, insiste en el asunto del Charlton Heston (el apuesto pero rudo protagonista de ‘Cuando ruge la marabunta’): «Si veo algún Ch Heston alemán que me parezca adecuado, te lo mando bien armado, dispuesto a la caza de cuanto bichito se le cruceeee». Te lo agradezco, Vicent, cualquier ayuda será buena en mi cruzada contra estos «superorganismos», como los describe la Wikipedia. Además, lo bueno de este método es que es de los pocos que me han propuesto que no me intoxican. Sopeso ventajas e inconvenientes de la solución de mi querido Vicent: en la columna de pros, que en un momento dado también podría hacerme alguna chapucilla pendiente en casa, tipo algún agujero en la pared (reconozco, muy a mi pesar, que el taladro es para mí un arma del demonio que nunca he empuñado); en la lista de contras, que no me cabe en ningún armario, y a ver dónde lo guardo luego. Porque sé seguro que es cuestión de tiempo que llegue el frío y las hormigas se replieguen a sus cuarteles de invierno, pero desconozco las costumbres de los Charltons germánicos y con el problema de vivienda que hay en la isla, lo mismo ya no le saco de casa y se dedica a realquilar habitaciones y a disfrutar de la vida, como tantos otros en la Ibiza de los emprendedores y espabilados…

Reguero de lejía con ceniza

Vicent, que escribió un fantástico libro sobre las últimas mujeres vestidas de payesa en Ibiza, busca en sus testimonios antiguas recetas para la invasión de hormigas: «Una de mis payesas encontró remedio para que no accediera al interior de la casa ningún bicho: rodearla de un reguero de ceniza mojada con lejía. Si el vecindario comparte tu problema, podéis cercar el edificio... Si es de tu exclusividad, no dejes de probarlo en encimeras, pollos».

Volviendo al término «superorganismo», tan gráfico: ahora me doy cuenta de que es una definición muy exacta, pues «las hormigas parecen actuar como una entidad única trabajando colectivamente en apoyo de la colonia», detalla la Wikipedia. Es una guerra desigual en la que yo soy el enemigo a batir.

Intentan comerse a un holandés enorme

También me han llegado experiencias que no tienen ninguna gracia, como la que cuenta otra Eva en Instagram: «Nosotros también estamos con una plaga de hormigas que no sabemos cómo gestionar!!!! Esta noche se ha levantado Dan de la cama rodeado de ellas… Eran un batallón entrenado», escribe. La imagen es perturbadora. Dan es un armario holandés de 105 kilos y 1,95 de alto… La propia Eva me hace el favor de darme el titular: «‘Batallón de hormigas entrenadas intentan comerse a un residente holandés de 105 kg mientras duerme’. Como titular, lo veo». Y yo también, sin duda, nos copiarían la historia hasta en el Telediario de La 1.

La solución sádica de Joan

Joan aporta otra solución que me revela una faceta inquietante y desconocida de este hombre con el que he trabajado desde que era becaria y que me ha enseñado a mantener el aplomo hasta en los momentos más críticos. «Hace años, cuando localizaba el hormiguero, optaba por una solución sádica: rociaba con alcohol la fila de hormigas hasta el hormiguero y le prendía fuego. Esa no fallaba, aunque siempre era un exterminio parcial», me escribe. Sin emoticono de ojo guiñado o risas o algo que indique que es una broma… «Si quemo la casa seguro que acabo con las hormigas, eso sí», respondo, sin emoticono ni nada, porque también lo digo en serio. Me lo aclara con un mensaje que abre con cinco caritas partidas de risa: «Nooo, en casa nunca. Lo hacía en la terraza, jamás dentro. No estoy tan loco». Mi cara al leerlo es la del emoticono con los ojos como platos, gesto de sorpresa, de estupor, de pasmo. Descarto esta opción por arriesgada y porque no tengo extintor, pero la incluyo en este recopilatorio por lo insólito. Y porque desde entonces no me quito de la cabeza la imagen de Joan a cuatro patas en la terraza de su casa rociando hormigas con alcohol y prendiéndoles fuego… Por lo visto, el maestro no me lo había enseñado todo.

La mochila de Felipe, en bucle

Mi vecino Felipe me cuenta en Instagram que tenía el mismo problema: «Me hice con un fitosanitario que se tira con mochila, y si haces el perímetro de la casa no entran y se reduce a más de la mitad de la mitad de la mitad». No me sirve el consejo porque están fuertemente atrincheradas en las paredes y salen por todas partes, ahora también de la caja del timbre nuevo, inmunes hasta a ese campanazo estridente que cualquier día me mata de un infarto. Le digo que no me sirve, pero él insiste en que pruebe lo de la mochila. Como podemos estar así, en bucle, hasta mañana, le doy las gracias y paso al siguiente mensaje.

Las hormigas como metáfora de Ibiza

«Te puedes creer que pensaba que hablabas de forma metafórica… joer, como en Ibiza estamos como estamos. Estoy fatal. Bueno, pues suerte con esas invasoras! Por experiencia te digo que está jodío. Al final se van solas», escribe Vicent en Facebook. Me quedo con la última frase, que es lo que pienso verano tras verano, cuando me rindo y confío todo a la llegada del frío, para que las ponga en su sitio (en sus hormigueros, a la espera de revivir con mucha más ferocidad y mucho más numerosas el siguiente verano). Lo de la posibilidad de escribir sobre una plaga de hormigas como una metáfora de Ibiza me da que pensar. Pero poco tiempo, porque no se me ocurre cómo y aparco la idea.

Elena me recuerda que en mi arsenal falta «el esencial fregasuelos rosa del Mercadona». Maldito despiste.

Barniz en todos los marcos

Aurora propone otra solución: «Prueba a pintar una frontera con un barniz especial contra hormigas. A mí me funcionó de maravilla, aunque tuve que pintar marcos de ventanas y puertas…». Descarto de inmediato esta propuesta por varios motivos: el primero, soy alérgica al bricolaje casero y nunca encuentro el momento para ponerme a ello (tampoco tengo un Charlton a quien encargárselo, a la espera del que me consiga Vicent). El segundo, porque mis marcos son de aluminio y tengo la intuición de que sería un desastre pintarlos con un barniz espantahormigas. El tercero, porque no tengo ni un minuto libre, absorbida como estoy con la lectura y clasificación de este río imparable de aportaciones ciudadanas sobre cómo los residentes en Ibiza se enfrentan a una plaga tan agresiva, que se intenta zampar a un enorme holandés en su propia cama. El cuarto, insisto para quienes no prestan atención, porque están taladrando las paredes y no necesitan pasar ni por puertas ni ventanas.

Canción de mal rollo

Si Andrés tiene un mito para cada situación, Jesús tiene una canción: me envía ‘Hormigas’, de Daniel y la Quartet de Baño Band, del disco ‘Flipando el doble’ (1998), y la escucho con atención, pues lo mismo encuentro ahí respuestas. «Yo intento ser amable/ las invito a marcharse pero vuelven al ataque / las encuentro en todas partes...». Me empieza a dar mal rollo y la cambio por Satie, que siempre me calma, hasta en las situaciones más estresantes.

La solución de Rita

Rita, por Whatsapp, aporta otro punto más al mapa de la colonización de formícidos en la isla: Can Negre, dice que todos los vecinos están invadidos de hormigas. Pero ella, tan práctica como siempre, lo ventila rápido: «Lo hemos probado todo y nada», y pasa a otro asunto: aprovecha para pasarme dos quejas de suscriptores (que apunto inmediatamente, no hay mayor prioridad para nosotros que los sufridos y pacientes suscriptores) y una foto bucólica de la vista desde la casa de Formentera en la que pasa sus vacaciones: el mar al fondo, la sombra de los pinos… con este mensaje: «La vista mientras desayuno en el porche [emoticono de diablo sonriente con cara de cabroncete]». La envidia me corroe, y exactamente eso le escribo. Si yo estuviera en ese porche desayunando, o en cualquier rincón de Formentera, tampoco las hormigas me alterarían la paz mental… Ni nada.

Aviso: como ya he dicho, cualquier mensaje que reciba sobre este tema lo utilizaré como material periodístico. Espero que esta advertencia sirva para frenar la catarata de reacciones y tenga tiempo al fin para probar alguno de los muchos remedios que me han llovido en los últimos días: canela, café, lejía, ceniza mezclada con lejía, pipeta antiparásitos de perros barata del Mercadona; geles antihormigas; Zum; el hongo asqueroso hecho con mandarinas podridas; agua con el picante más picante que encuentre; Coco Chanel; un Charlton Heston, germánico o no; fitosanitario esparcido con mochila; alcohol y fuego a discreción (sólo en exterior); fregasuelos rosa del Mercadona; barniz espantahormigas en marcos… Creo que la mejor solución es la de Rita: huir de vacaciones a Formentera. Cuanto antes.