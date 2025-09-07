Las nuevas fórmulas que han encontrado los propietarios del centro de yoga de Benirràs para comercializar nuevas estancias a pesar de las órdenes de cierre que pesan sobre este lucrativo negocio. Ayer mismo se inició un retiro vacacional de ocho jornadas, con el que ganarán un mínimo de 13.853 euros sin tributar, y el próximo día 13 empieza otro.

Llama la atención

El extraño caso del conseguidor de citas de la ITV móvil de Ibiza. Según defiende la empresa que gestiona esta estación, el hombre aprovecha el elevado número de incomparecencias de propietarios de vehículos para ocupar esos huecos y cobrar a los incautos 150 euros. La empresa insiste en que ha intentado echarle de allí sin éxito y que lo que hace él, aprovechar esas citas, lo podría hacer cualquiera: simplemente tiene que acudir a la estación y esperar a que alguien falle.

La plaga de moscas que sufren los vecinos del vertedero de Ca na Putxa y que, según denuncian, ha empeorado, lo que califican de un «problema serio de salud pública». Critican que las administraciones minimizan el problema o, incluso, lo niegan.