Llama la atención
Las nuevas fórmulas que han encontrado los propietarios del centro de yoga de Benirràs para comercializar nuevas estancias a pesar de las órdenes de cierre que pesan sobre este lucrativo negocio. Ayer mismo se inició un retiro vacacional de ocho jornadas, con el que ganarán un mínimo de 13.853 euros sin tributar, y el próximo día 13 empieza otro.
El extraño caso del conseguidor de citas de la ITV móvil de Ibiza. Según defiende la empresa que gestiona esta estación, el hombre aprovecha el elevado número de incomparecencias de propietarios de vehículos para ocupar esos huecos y cobrar a los incautos 150 euros. La empresa insiste en que ha intentado echarle de allí sin éxito y que lo que hace él, aprovechar esas citas, lo podría hacer cualquiera: simplemente tiene que acudir a la estación y esperar a que alguien falle.
La plaga de moscas que sufren los vecinos del vertedero de Ca na Putxa y que, según denuncian, ha empeorado, lo que califican de un «problema serio de salud pública». Critican que las administraciones minimizan el problema o, incluso, lo niegan.
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera
- El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
- Un hombre muerto en una caravana en Ibiza: La soledad era esto
- Nueva redada contra la red que almacenaba grandes cantidades de droga en Ibiza
- Siete migrantes menores llegan solos a Ibiza a bordo de una barca robada