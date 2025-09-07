Muere una de las jóvenes atropelladas por un todoterreno en Sant Antoni

Una de las tres jóvenes que han sido atropelladas esta mañana, junto a la playa des Pouet de Sant Antoni, ha fallecido, según informa el SAMU061. La segunda joven herida está en estado crítico y permanece ingresada en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, mientras que la tercera joven presenta heridas leves y ha sido trasladada al Hospital Can Misses.

Los hechos han sucedido sobre las 11.15 horas, a la altura de la calle Molí número 13, delante del restaurante Es Pou. Según testigos presenciales, las jóvenes caminaban por la acera cuando fueron arrolladas por un todoterreno que se salió de la calzada.

Al lugar de los hechos, para atender a las jóvenes, se han desplazado tres ambulancias, dos unidades de soporte vital avanzado y uno de soporte vital básico, además patrullas de la policía local de Sant Antoni y Sant Josep.