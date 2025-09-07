Un todoterreno atropella a tres chicas que caminaban por la acera en Sant Antoni

Las imágenes de los momentos posteriores al atropello de tres peatones en Sant Antoni / C.Martin

Tres mujeres jóvenes han sido atropelladas esta mañana, sobre las 11.15 horas, en Sant Antoni de Portmany, frente a la playa des Pouet. Los hechos han sucedido en la calle Molí, frente al restaurante On the bay cuando, según testigos presenciales, un vehículo modelo Jeep Wrangler Rubicon se ha salido de la calzada y ha invadido la acera. A causa de esta maniobra, ha arrollado a las tres jóvenes y también ha derribado una farola.

Los primeros en atender a las mujeres heridas han sido los socorristas de la playa des Pouet. Poco después han acudido cuatro patrullas de la Policía Local de Sant Antoni y dos de la de Sant Josep, que es a quien corresponde la investigación. El accidente ha sucedido justo en el límite entre los dos municipios, pero pertenece a Sant Josep, según explican fuentes policiales. También han acudido tres ambulancias del servicio de Emergencias 061, al menos una UVI Móvil, que han atendido a las mujeres antes de trasladarlas a un centro sanitario. Un vehículo de Grúas Ibiza ha acudido también a la zona para retirar el todoterreno.

Segundo accidente en la zona este año

Según explican testigos presenciales, dos de las chicas parecían encontrarse en estado grave, mientras que una tercera tenía lesiones en un pie. De momento, ni 061 ni la Policía de Sant Antoni han facilitado más información. El conductor es un hombre joven, de alrededor de 30 años, continúan estos mismos testigos.

Los agentes han cortado el tráfico en la calle y están interrogando a los numerosos testigos para esclarecer los detalles del accidente. Los agentes presentes en la zona no han informado de si se le ha hecho ya la prueba de alcoholemia al conductor. Los socorristas que han atendido a las víctimas han preferido no hacer declaraciones a este diario.

El accidente ha levantado expectación en la zona, que en ese momento se encontraba llena de gente disfrutando de la playa o tomando algo en los establecimientos de la zona. A escasos cien metros del punto del atropello de esta mañana falleció en mayo un hombre, un turista de Alicante que pasaba unos días en la isla. Al igual que las jóvenes, iba caminando por la acera cuando una furgoneta de una empresa le arrolló.

(Habrá ampliación)