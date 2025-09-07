Ibiza rinde honores a una científica de «valor inmenso»

«Nerviosa no, aunque sí emocionada». Así se siente Estella Matutes Juan poco antes de recibir una distinción que le «satisface mucho» y más viniendo de Ibiza, su tierra. La médica e investigadora, amiga de la espontaneidad, adelanta que no tiene preparado el discurso para el acto de la tarde, en el que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, la nombrará oficialmente Hija Ilustre de la ciudad. Eso no quiere decir que no tenga muy claro los temas que va a abordar. Los apunta brevemente a Diario de Ibiza horas antes del evento, que comienza puntual a las 19 horas en el mirador de Plaza de España, en Dalt Vila, «un espacio donde ella jugaba de pequeña», como recuerda Triguero durante la celebración.

Cerca de una centena de personas se dan cita en el acto, abierto al público. En gran parte son representantes institucionales, amigos y, por supuesto, su familia. Entre los primeros en llegar están su hermano Abel Matutes y su sobrino Marc Rahola.

Una imagen del inicio del acto. / Marcelo Sastre

Una larga alfombra roja se extiende desde la Plaza de España hasta el pequeño escenario que se ha levantado en el mirador. Por ella desfilan, al arrancar la celebración, dos sonadors de la colla de sa Bodega, dos porteros maceros del Consistorio uniformados para la ocasión y, tras ellos, parte de la corporación municipal. Los asistentes , de pie, aplauden a Estella Matutes, ya en el centro del escenario, donde se encuentra también la jefa de protocolo del Ayuntamiento de Ibiza, Lourdes Roig, para conducir el acto.

Los méritos

La expectación es mucha, no es para menos. Han pasado 37 años desde el último nombramiento de un Hijo Ilustre por parte del Ayuntamiento de Ibiza, el poeta Marià Villangómez, y es la primera vez que la máxima distinción que otorga el Consistorio recae en una mujer. Méritos Estella Matutes tiene de sobra para obtener esta distinción, aunque ella, humilde, diga en su discurso que no la merece.

Es la directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif) y de las bibliotecas municipales, Fanny Tur, la encargada de desgranar la larga lista de méritos que atesora esta doctora en Medicina nacida el 6 de enero de 1950 en Vila. Tur hace un detallado repaso a su biografía, empezando por su formación en Ibiza, en el instituto Santa Maria, y sus estudios universitarios de Medicina en Barcelona, donde se graduó en 1975 obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura. Habla de su paso como residente por el Hospital Clínic de Barcelona y su estancia, becada por la Fundació March, en el Imperial College y Hammersmith Hospital de Londres. Además, se refiere a su trabajo en el Instituto de Investigación de Cáncer y en su hospital asociado de referencia, el Royal Marsden Hospital.

Una trabajadora incansable

La historiadora resalta el talante y «el espíritu pedagógico» de la galardonada y subraya uno de los grandes hitos en su carrera:«Un sistema de puntuación para la diagnosis de la leucemia linfocítica crónica que lleva su nombre, el Matutes Score

Esta relevante aportación también la cita en su discurso Triguero, que toma la palabra después de que la violinista Laura Boned interprete ‘Sa serena cau menuda’ y se proyecte un vídeo en el que familiares y amigas hablan de Estella Matutes. La retratan, en lo profesional, como una trabajadora infatigable, entregada y exigente, con una capacidad de compromiso y superación descomunal; y en lo personal, como una mujer cercana, discreta, humilde, alegre, simpática, austera y gran amante de sus seres queridos y de su isla.

Triguero inicia su intervención poniendo el acento en que, «por primera vez», el título de Hija Ilustre recae en una mujer y expresando su confianza en que Estella Matutes será «la primera de muchas». «Con este nombramiento, no solo reconocemos la trayectoria brillante de una médica e investigadora de prestigio internacional, sino que hacemos justicia a tantas mujeres de nuestra ciudad que, a lo largo de los siglos, han aportado conocimiento y esfuerzo en Ibiza sin recibir nunca el reconocimiento que merecían», señala.

Fanny Tur durante la lectura de los méritos de Estella Matutes. / Marcelo Sastre

También saca a relucir algunas de sus virtudes, como «el coraje y la determinación», que demostró cuando en la década de los 70 decidió estudiar y ejercer una profesión que «todavía estaba marcada por la desigualdad» y de la que solo «un 4,5%» eran mujeres. Habla, además, de «la curiosidad y perseverancia» que la llevaron a dedicar su vida «a la investigación y a la cura de pacientes».

Rescatando una frase que la científica ha dicho en varias ocasiones y que ha repetido a Diario de Ibiza en esta misma jornada, que «el valor no equivale al precio de una cosa», Triguero subraya «el inmenso valor de Estella como mujer, como científica y como persona». «Aquello que realmente te hace eterna no es este título, ni ese retrato que colgaremos en sala, sino lo que has supuesto en las vidas que has tocado, en cada paciente que acompañaste con esperanza, en cada estudiante que inspiraste, en cada mujer que animaste a abrir caminos nuevos y en cada persona que hoy se emociona, al igual que yo, escuchando tu historia», afirma.

El alcalde cierra su intervención con un compromiso de la ciudad que le dice esta tarde «gracias»: «El de seguir el ejemplo» de la galardonada y el de creer, como ella, que «los valores más grandes no tienen precio».

IA y masificación turística

Tras entregarle el diploma que la acredita como Hija Ilustre, llega el turno de Estella Matutes. Lo primero que hace es agradecer el reconocimiento al Ayuntamiento de Ibiza, a Triguero y a todos los que han hecho posible esta distinción. Luego habla de la impronta que le ha dejado el hecho de nacer y crecer en la isla.

Hace, a continuación, una breve reflexión sobre los valores humanos que considera más importantes, «la empatía, el altruismo y el querer y saber querer», para luego acabar hablando de retos que afronta Ibiza, como «la masificación turística». «Puede que tengamos un problema de cantidad, pero también de calidad porque una parte de la gente que nos visita puede que no quiera al pueblo ni a la isla y por eso no la respeta y si bien esta tierra ha estado siempre abierta a todo el mundo, quizás esta gente no debería ser bienvenida», opina. Asimismo, aboga por afrontar este problema entre todos y hacer solo «críticas que sean constructivas».

Por otra parte, menciona otro tema que está a la orden del día, la Inteligencia Artificial, «una herramienta muy buena que nos puede ayudar en muchos aspectos, pero que tenemos que aprender a manejar» y que «no tiene alma».

Estella Matutes y Rafael Triguero descubren el cuadro en el que aparece la investigadora ibicenca con un microscopio. / Marcelo Sastre

Para terminar dedica unas palabras a su amada Ibiza, destacando el valor de su historia, su cultura, sus tradiciones y su gastronomía. Hace una mención especial a la lengua, que «hay que cuidar y fortalecer», y al campo y a los payeses ibicencos, a los que habría que prestar más ayudas.

El acto concluye con el descubrimiento en el Refectorio del Ayuntamiento del retrato que Sandra de Jaume le ha hecho a la homenajeada. En él aparece Estella Matutes con su inseparable microscopio sobre un fondo lleno de manchitas. «Las amarillas representan el cáncer y las azules, los linfocitos que intentan combatirlo», explica la galardonada, que aunque había prometido al público no hablar de ciencia, no ha podido evitar que se le escapen unas pinceladas.