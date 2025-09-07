Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany

La Policía Local de Sant Josep ha detenido este domingo al conductor del todoterreno que ha atropellado a tres mujeres en la zona de es Puet, en la bahía de Portmany.Según explican desde el Ayuntamiento, el hombre es de nacionalidad irlandesa. Una de las víctimas ha muerto tras el accidente. Otra está ingresada en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en estado crítico, mientras que la tercera joven está grave y ha sido trasladada al Hospital Can Misses. Las tres son turistas, según han confirmado fuentes municipales.

Al arrestado se le imputan los delitos de conducción temeraria, conducción bajo los efectos de las drogas, homicidio por imprudencia grave y lesiones graves por imprudencia grave. "Según las primeras diligencias, existen indicios de que el conductor había consumido óxido nitroso instantes antes del siniestro", puntualiza el Consistorio.

En las próximas horas, según explican desde el Ayuntamiento, se analizarán los datos de la centralita del vehículo, con el fin de obtener información precisa sobre la conducción en el momento de los hechos. La colaboración ciudadana ha sido clave en la investigación, ya que la presencia de numerosas personas y vehículos en la zona permitió localizar rápidamente a testigos y recopilar imágenes que están ayudando a esclarecer lo ocurrido.

La Policía Local de Sant Josep continúa trabajando en coordinación con la Guardia Civil y los servicios de emergencia. El Ayuntamiento de Sant Josep ha querido, además, expresar su agradecimiento a la Policía Local de Sant Antoni por su rápida y profesional colaboración durante el operativo.