‘La culpable’, de María Guerra, gana la XXVI Mostra Ixtar Curts

El cortometraje ‘La culpable’, de la guionista y directora María Guerra, se llevó el Premio del Jurado en la XXVI Mostra Ixtar Curts después de ser elegido como la mejor pieza de los ocho finalistas. La organización detalla en un comunicado que la producción es una comedia que retrata con ingenio y humor el oficio invisible de una guionista cinematográfica.

El jurado; formado por Nuria Santos, María Pérez, Àngels Martínez Corderas, Iván Ros y Luis Ávila; destacó la capacidad del corto para visibilizar una figura clave en el proceso creativo del cine. También se fijó en su narrativa fresca y su protagonista, que brilla en una entrevista tan accidentada como reveladora.

La figura conmemorativa de esta edición, una rama de savina en bronce representando la uve de victoria, fue realizada por la escultora Elena Abeni (alias El.RoL) y presentada por Nuria Santos. Este galardón pretende representar el reconocimiento al esfuerzo colectivo que hace posible esta muestra.

Las demás producciones finalistas fueron ‘Apagada’, de Guillermo Rojo; ‘Rojo y verde’, de Andrés Suárez y Miguel Almanza; ‘De tanto usarlo’, de Iván Melguiza; ‘Collage’, de Marius Conrotto; ‘La reina de los idiotas’, de J.K. Álvarez; ‘Selección natural’, de Juan Álvarez Durán y ‘Al fresco’, de Ignacio Rodó.

La gala, conducida por Pablo Pavón con la colaboración de su ‘gemelo’ Iván Ros en la plaza trasera de la iglesia de Sant Antoni, ofreció una velada inolvidable con la proyección de los ocho cortos del certamen y la pieza invitada ‘Patu, la leyenda’. La proyección de esta producción dirigida por Waitiare Kaltenegger Icka y rodada íntegramente en idioma Rapa Nui fue posible gracias a la colaboración de la Asociación Diosa Tanit de Ibiza.

Además, se entregaron reconocimientos honoríficos a Miquel Costa (director insular de Educación, Cultura y Patrimonio), David Marqués (cineasta y padrino de honor del festival) y Anna Saura (productora, cantante y madrina de esta edición) por su apoyo a la cultura cinematográfica. La ceremonia contó con la presencia de autoridades como Eva Prats, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni, y Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern balear.

La XXVI edición de Ixtar Curts, Mostra de Curtmetratges, volvió a llevar a Sant Antoni un vibrante escenario de cine, cultura y emoción compartida en una gala marcada por el talento y la complicidad del público. El festival confirma de esta manera su compromiso con el cine independiente y se consolida como la muestra decana de Balears y un referente para creadores emergentes.