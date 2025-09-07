Gastronomía de guerra: Crema de mozzarella y albahaca con nectarina aliñada

Hay veces que ves recetas y piensas… “¡Qué maravilla!”. Es lo que me pasó con un plato de la chef Cristina Oria. Vi su crema de mozzarella y albahaca y supe al instante que era para mí, que me gustaría, que me volvería loca, que me la prepararía una y otra vez, sin cansarme. Eso sí, después de hacerla a su manera, decidí hacerle unos cambios para adaptármela a mi gusto. Bueno, en realidad, si me la hubiera hecho a mi gusto, le hubiera puesto melocotones, pero como soy alérgica a la piel aterciopelada de este fruto, opté por una nectarina madurita. Le quité la miel y los tomates. Lo importante, no cortarse con la albahaca, si os gusta, añadidle más de la que pone la receta. Y, para mí, es básico pasar la cebolla por agua muy fría para que esté muy crujiente y, además, quitarle ese sabor tan fuerte que tiene para que se noten bien los sabores de la nectarina y la albahaca.

Ingredientes (para 1 ración): -1 pieza de mozzarella (1,15€) -1 ajo (0,1€) -20 gramos de albahaca (1,53€) -zumo de medio limón (0,63€) -1 nectarina madura (0,57€) -50 gramos de cebolla morada (0,28€) -sal y pimienta -aceite de oliva -vinagre de módena

Preparación

—Vamos primero con la ensalada. Cortar la cebolla en juliana fina y ponerla un minuto en un bol con agua muy fría, incluso hielo, para que pierda la ‘fortor’, que se dice en Ibiza.

—En un cuenco ponemos la nectarina pelada y cortada a láminas finas. Añadir la cebolla bien escurrida y secada con papel de cocina.

—Aliñar con sal, pimienta, unas gotas de módena y aceite de oliva. Mezclar y dejar que vaya cogiendo sabor mientras preparamos la crema.

—En el vaso de la batidora poner la mozzarella desmenuzada, el ajo, el zumo de limón, la albahaca, sal, pimienta y un chorro generoso de aceite de oliva.

—Batir hasta que que tenga textura de crema.

—Servir la crema en el fondo de un plato. Coronar con la nectarina y la cebolla. Rociar con aceite de oliva en crudo, decorar con una hojita de albahaca y servir.

El toque gourmet

Si no tenéis alergia al melocotón, preparadlo con melocotón en vez de con nectarina.