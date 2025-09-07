El centro de primera atención del puerto de Ibiza podrá acoger a 150 migrantes

La Secretaría de Estado de Migraciones ha aprobado un contrato de emergencia de 6,7 millones de euros para que en los puertos de Formentera, Ibiza y Palma se instale un centro de atención temporal para personas migrantes. La decisión entró en vigor el pasado día 4 de septiembre y, al tratarse de un contrato de emergencia, la obligación es que en el plazo de un mes esta infraestructura ya esté instalada y en funcionamiento.

Según los planos provisionales de esta instalación, que ha podido consultar Diario de Ibiza, este Centro de Atención Temporal constará de una edificación modular que en el puerto de Ibiza tendrá una superficie de entre 400 y 500 metros cuadrados. El de Formentera será algo más pequeño, unos 200 metros cuadrados. En el puerto de Ibiza, se instalará al lado de la actual carpa situada en el muelle de es Botafoc, donde se realiza la atención inmediata a migrantes. En Formentera, se ubicará en el aparcamiento que hay al lado del faro de la Savina.

La instalación modular que se instalará en Ibiza constará de una zona de duchas y aseos, comedor, enfermería, y un dormitorio con literas que tendrá capacidad para aproximadamente 150 personas. No obstante, desde la Dirección insular del Estado matizan que la cifra total de literas es aproximada y susceptible de cambios en función de las necesidades del momento. La instalación contará también con un almacén y una oficina. El módulo de Formenterá, más pequeño y con menos literas, incluirá también baños, sala de estar y dormitorio.

En estos habrá un espacio segregado para las mujeres y los niños, y también está previsto que el espacio esté compartimentado en diferentes áreas, ya que el protocolo señala que es preferible que los llegados de pateras distintas no compartan espacio. «El criterio de la Policía Nacional es que no se mezclen grupos diferentes», señala Raquel Guasch, directora insular del Estado en las Pitiusas. El contrato aprobado por la Secretaría de Estado de Migraciones incluye la alimentación, mantas y servicios sanitarios para los recién llegados, así como la contratación de un servicio de seguridad para estos espacios.

«La atención que hasta ahora se hace en la carpa de es Botafoc, a partir de ahora se hará en este espacio. En Ibiza, el tiempo de espera suele ser de entre 24 y 36 horas hasta que a estas personas se les busca un nuevo destino. En Formentera suele ser de entre dos y ocho horas. Mientras, necesitan un espacio donde estar, unos baños, comida», explica la directora insular del Estado en las Pitiusas.

«Cuando llegan a Ibiza, pasan a custodia de la Policía Nacional. En Formentera están bajo la custodia de la Guardia Civil. Al llegar, la Policía inicia su investigación y también se pone en marcha la atención humanitaria de la Cruz Roja. Es un trabajo que se hace en paralelo, porque se realiza el cribado de personas enfermas, se les busca destino, se indaga si tienen familia, se les busca un centro en la Península, etcétera», explica Raquel Guasch.

Esta iniciativa del Gobierno central se produce después del aumento de la llegada de migrantes a las Pitiusas, al consolidarse la ruta migratoria entre Argelia y Balears. Una situación que ha provocado que el Consell de Formentera haya reclamado recursos para que el puerto de la Savina pueda atender el flujo de migrantes que arriban a la isla. Su presidente, Óscar Portas, pidió también para el puerto de la isla una carpa como la que ya hay en es Botafoc, y denunció que la gestión de esta crisis humanitaria había dejado «sobresaturados» los servicios sociales del Consell.

Islas de paso

«Desde la Delegación del Gobierno hemos visto desde el año pasado incrementar de manera exponencial el número de la llegada de personas migrantes. Y en 2025 se prevé que se mantenga así», asegura Guasch, quien niega que se haya hecho oídos sordos ante esta situación: «Hemos empezado a trabajar en ello y llegamos a la conclusión de que Formentera, Ibiza y Palma necesitaban unos espacios más adecuados que los que estaban usando hasta ahora. Porque se utilizaban sitios, por así decirlo, no normalizados».

Según Guasch, este centro de atención temporal permanecerá en funcionamiento «mientras sea necesario», y se ha tramitado como un contrato de emergencia a causa de la situación límite de los recursos que hay actualmente para atender la llegada de migrantes. «Estos espacios estarán dimensionados a la realidad de las necesidades que tengan Ibiza y Formentera», señala la directora insular.

Guasch recuerda también que la mayoría de estas personas migrantes no permanecen en las Pitiusas, ni siquiera en Mallorca, sino que Baleares es una zona de paso dentro de su periplo europeo: «En ningún caso somos el destino final de las personas migrantes. Son personas que están en tránsito, que buscan otros sitios a los que ir, otros destinos, como Bélgica o Francia, donde suelen tener lazos familiares».