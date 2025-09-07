Basura y ratas en Ibiza: «La ciudad da asco»

«Bajo a la calle y el suelo está sucísimo siempre y la basura rebosa de los contenedores, incluso de día», denuncia I. P. G, vecina de Vila que vive desde hace dos años y medio en la calle Joan d’Àustria. En esta vía, además de las viviendas, hay varios restaurantes y almacenes de tiendas de ropa, que también «echan la basura en los contenedores», explica.

De esta manera, la vecina señala que a diario «los contenedores se llenan tanto que los desechos invaden la acera» y en ésta siempre encuentra toda clase de desperdicios: «Hay restos pegajosos de comida y ayer [por el jueves] encontré una rata comiéndoselos... ¿Tú crees que se asustó?», ironiza. De la misma manera, critica que no sólo se llenan por completo los contenedores, sino también las papeleras que hay cerca del portal de su casa, de las que, señala, «caen líquidos continuamente». Una escena que, además de describir, evidencia con imágenes. I. P. G explica que en muchas ocasiones no le queda otra opción que caminar por la carretera, debido al estado en el que se encuentra la acera. Lo haga o no, asegura que siempre le limpia las patas a su perro cuando llega a casa porque le preocupa esta «falta de higiene» en la calle.

Aires en las fachadas

A ésta, la mujer añade la desconfianza que le genera la forma en la que están colocados algunos compresores de aire acondicionado, que aparecen colgados en la fachada del edificio en el que vive: «Por la noche caen gotas y tienes que tener cuidado, porque, además, son aires antiguos que no se revisan como deberían».

La vecina explica que esta última incidencia la denunció a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ibiza el año pasado, pero todavía no se ha solucionado. Del mismo modo, relata que la suciedad que se acumula en las basuras la ha compartido por la aplicación Línea Verde, utilizada para denunciar telemáticamente las incidencias que se detectan en la ciudad, y ha recibido la respuesta de que su petición está «en proceso», pero aún no ha visto ninguna actuación.

«Es una vergüenza, con los impuestos que pagamos, que además han subido, la dejadez del Ayuntamiento», critica la mujer, que apunta a la falta de medios y organización: «El problema está en que hay basura siempre en la acera y no la limpian bien», reitera.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, reconoce que tiene conocimiento de estas incidencias y de la gran cantidad de residuos que se «acumulan» en la calle Joan d’Àustria. Asegura que las baterías de limpieza «pasan cuatro veces al día» y avanza que se va a «reforzar» el servicio con una batería que recogerá frente a Can Ventosa y «se dividirá en dos para que no haya tanta acumulación» de basura.

Respecto al uso de los contenedores por parte de los comercios, señala que los agentes cívicos continúan con la campaña para que los comercios opten por la «recogida puerta a puerta». Por otro lado, apunta que también llegan muchas críticas vecinales sobre los dispositivos de aire acondicionado que dan a la calle. Por el momento, «se avisa a los propietarios» para que los retiren.

Mientras, la vecina lamenta: «Está la ciudad que da asco y la imagen es de un gran descuido».