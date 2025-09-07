Eran las 21 horas de la noche cuando un taxista dio la voz de alarma: había fuego en una vivienda del barrio. Salía humo por una de las ventanas. Un humo que alertó también a los vecinos y a muchos de quienes en ese momento se encontraban en la zona disfrutando de la noche de sábado.

Detalle de la actuación de los bomberos al llegar a la vivienda del carrer Bonaire. / A.E.

Una patrulla de la Policía Local de Ibiza que en ese momento se encontraba en Dalt Vila se dirigió hacia el lugar del incendio, un piso en la calle Bonaire. Los agentes avisaron a los bomberos y se dirigieron al lugar con extintores y medios propios, dispuestos a apagar las llamas, explicaron desde el Ayuntamiento.

Arde una de las futuras viviendas para policías del barrio de sa Penya / A.E.

Mientras llegaban los refuerzos, los agentes accedieron al interior de la vivienda en la que había comenzado el fuego, para lo que tuvieron que serrar los barrotes de la puerta principal. Comenzaron a apagar las llamas y cuando los bomberos llegaron al edificio, sobre las 21.20 horas, colaboraron en las labores de extinción. Acudieron cinco efectivos en una Bomba Rural Pesada (BRP1) y la operación duró entre una hora y hora y media.

Según detalló el Ayuntamiento, no vivía nadie en la casa, por lo que no hay víctimas. De momento, los daños totales del fuego todavía están por cuantificar, pero ha trascendido que ardieron una cama y algunos enseres del interior del domicilio, situado en la segunda planta del edificio.

Se trata de un inmueble de titularidad pública, perteneciente al Ayuntamiento de Ibiza, que estaba recién reformado y listo para entregar a la Policía Nacional para que fuera utilizado como vivienda para sus agentes. El alcalde, Rafael Triguero, que se encontraba en Dalt Vila en el acto de nombramiento de la científica Estella Matutes como Hija Ilustre de la ciudad, acompañó desde un primer momento a la patrulla de Policía Local que acudió al lugar, recalcan desde el Consistorio.