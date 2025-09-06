Santa Eulària mejorará su red de agua con una nueva conexión de abastecimiento

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha lanzado la licitación para la ejecución de una nueva conexión de abastecimiento de agua entre la arteria Roca Llisa y el pozo de captación de Can Pere Musson. Según explica el Consistorio en una nota informativa, este proyecto tiene como objetivo optimizar la gestión de los recursos hídricos en el municipio, aumentando el aprovechamiento del agua desalada y reduciendo la dependencia de los acuíferos.

La obra, que se incluye dentro del convenio entre el Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento para la ejecución de actuaciones relacionadas con el suministro de agua potable financiado con fondos para favorecer el turismo sostenible, tiene un presupuesto de 957.267,75 euros (IVA incluido). La actuación busca optimizar la gestión de los recursos hídricos en el municipio frente a la situación de prealerta de sequía en la que se encuentra la isla de Ibiza. Por este motivo, el Ayuntamiento ha acelerado el procedimiento de licitación, el cual se hará por tramitación urgente.

“Con un plazo de ejecución de seis meses, esta conexión de abastecimiento se presenta como una inversión estratégica para el municipio, mejorando la eficiencia en la distribución del agua y garantizando un suministro más resiliente ante las crecientes preocupaciones por la sequía”, señala el Ayuntamiento en la nota de prensa.

Además, el proyecto se ha diseñado para “minimizar cualquier impacto ambiental, garantizando la protección del suelo, la vegetación y el paisaje durante la construcción”.