Así puedes conseguir los vales descuento para las compras de la vuelta al cole en Ibiza

‘Bonos vuelta al cole’. Este es el título de la nueva campaña presentada por el Consell de Ibiza y la Pimeef coincidiendo con el inicio del curso escolar 2025-2026. El técnico de comercio de la patronal, Vicent Tur, afirma que se trata de una iniciativa de «dinamización comercial que, a su vez, sirve para hacer más ligera la cuesta de septiembre».

En la presentación, celebrada en el Consell de Ibiza, estuvo presente la consellera de Promoción Económica y Cooperación Municipal, Maria Fajarnés, quien expuso los objetivos del proyecto: «Se trata de una acción que tiene como finalidad incentivar la compra en el pequeño comercio y ayudar a las familias de la isla a hacer frente a los gastos en material escolar».

La campaña cuenta con un presupuesto de 50.000 euros, que se destinarán a comercios locales a través de la distribución de 5.000 vales de diez euros cada uno. El máximo por persona es de dos vales, que podrán canjearse en los establecimientos participantes en la iniciativa. Estos pertenecen a distintos sectores, como calzado, ropa, alimentación, papelería o juguetería.

Tur también destacó «la principal novedad de este año». El técnico de comercio explicó que «a diferencia de campañas anteriores, esta vez no es necesario realizar una compra mínima para poder utilizar los vales».

La campaña de vales descuento se enmarca en la plataforma ‘Som Comerç 100% Ibiza’. Para conseguirlos, los interesados deberán descargarse la aplicación móvil gratuita ‘Som Comerç’. Eso sí, deberán hacerlo entre el 8 y el 30 de septiembre, ambas fechas incluidas.

Los negocios participantes tendrán que aceptar el sistema de fidelización de ‘Som Comerç’ y asistir a una de las dos formaciones online previstas para la primera semana de septiembre, además de difundir la iniciativa entre su clientela. De momento, ya hay 220 establecimientos adheridos al proyecto.