Pacma pide una auditoría por la mortalidad del 80% de los gatos en un Centro de Protección de Animales de Ibiza

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ha pedido este sábado una auditoría independiente en el Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad) de Sant Josep por registrar una mortalidad felina del 80%.

El coordinador insular del partido, Olivier Hassler, ha criticado las declaraciones del alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, quien calificó el pasado como "impecable y loable" la labor del centro, señala el partido en un comunicado. Para Hassler, las afirmaciones de Roig "chocan con los datos disponibles", por lo que pide una "investigación urgente" dado que las muertes felinas podrían deberse a posibles incumplimientos legales y contractuales. El coordinador dio a conocer esta semana datos cedidos por el Ayuntamiento de Sant Josep que señalan que de los 146 gatos que entraron en el centro entre enero de 2023 y junio de 2024, tras ser recogidos en este municipio, 118 murieron.

Desde Pacma recuerdan que se presentó en 2024 una solicitud formal de investigación al expediente de la Fundación Natura Parc, gestora del Cepad, para pedir que se evalúen puntos como la falta de identificación individual y actualización en tiempo real de los animales que ingresan centro, la ausencia en la web de datos esenciales para localizar mascotas perdidas, la inexistencia de un programa de voluntariado y la falta de formación mínima gratuita para adoptantes.

También considera que la "escandalosa" cifra del 80,8% de mortalidad felina plantea "serias dudas" sobre la suficiencia de los protocolos y contrasta con la defensa que hizo el Ayuntamiento, tras recibir quejas ciudadanas en 2024.

El consistorio atribuyó la alta mortalidad a la entrada de animales heridos o enfermos y se amparó en inspecciones favorables del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el Consell de Ibiza, recuerdan desde Pacma.

Ante esta situación, Hassler ha exigido públicamente al alcalde y al Ayuntamiento de Sant Josep una respuesta a su solicitud de acceso a la información pública presentada en noviembre y que se abra una investigación independiente sobre el funcionamiento del Cepad.