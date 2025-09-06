Toni Montserrat, escritor: «Me dijeron que ni Carmen Mola tenía tanta sangre en la portada como yo»

Con ‘Mala mar’ dijo que se había desmelenado más que con ‘Isla negra’. En ‘Puerto oscuro’...

Se me ha rizado el pelo. ¡Se me ha erizado! [ríe] Es una evolución tanto del escritor como de los personajes. Lo pasan peor, la historia es más dura y hay tres líneas narrativas que se entrecruzan. Los personajes sufren más, tanto en la investigación como en lo personal.

No veo sangre en la portada.

El equipo de marketing de la editorial me dijo: «Toni, tenemos que quitar sangre de la portada. Ni Carmen Mola tiene tanta sangre como tú». Aunque sus historias sean seguramente más sangrientas. Y les hice caso, no pusimos sangre, aunque sí mantuvimos las manchas de sangre superiores, que son un factor común a toda la saga. No las podíamos eliminar.

Pero dentro sí hay sangre.

Hay escenas duras.

Una de las más duras de ‘Mala mar’ era un asesinato con un cepo.

Hay escenas heavies. Aunque no igualamos esa, sí que las hay que impactarán al lector. Pero no es violencia gratuita, la historia lleva de una manera lógica hasta ahí. Hay que resolver de esa manera. Es lo que tiene sentido.

¿Tenía claro que quería ambientar la tercera entrega en Menorca y en el puerto de Maó?

Tenía claro que tenía que ser en Menorca, pero no tenía claro dónde. Durante la presentación de ‘Mala mar’ en Menorca dije que me costaría encontrar muertos ahí porque se considera una isla pacífica. Y Guida Llull, una señora que ha sido un apoyo inclasificable, espectacular, en este libro, levantó la mano y me dijo, «yo tengo muertos». Y efectivamente, tenía muertos que fueron la inspiración para esta novela. Ahí comprendí la importancia del puerto de Maó en el siglo XIX, toda esta internacionalización y cómo repercutía el trasiego constante de barcos. En ese momento, gracias a Guida, comprendí que la base de la historia tenía que ser el puerto de Maó, eso no quita que los personajes después se muevan por otras localidades, que visiten Ciutadella, pasen por Es Mercadal, vayan a ver a la comunidad ibicenca que trabajaba en la construcción de la fortaleza de Isabel II y que residían en Es Castell... Digamos que la historia, ya desde la presentación de ‘Mala mar’, se empezó a encarrilar.

Ha estudiado cómo eran Ibiza, Mallorca y Menorca en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora decimos que las islas somos mundos diferentes, ¿en aquella época más?

Totalmente. Siempre me llama la atención que cuando conoces a un canario y le preguntas de dónde es todos te dicen «soy canario» y luego el lugar: «Soy canario de Tenerife», «soy canario de Fuerteventura»… Tienen conciencia de archipiélago. Nosotros no. Cuando nos preguntan de dónde somos, decimos que de Ibiza, los mallorquines dicen que son de Mallorca y los menorquines es todavía más curioso porque generalmente dicen que son de Maó, de Ciutadella... Las islas de Balears somos completamente diferentes, nuestra identidad está mucho más ligada a nuestra isla y en el siglo XIX las diferencias entre cada una eran muy palpables.

Toni Montserrat, en su biblioteca. / Toni Escobar

¿Cómo eran?

La Ibiza de ‘Isla negra’ era más auténtica, seguíamos nuestras costumbres, algunas que podíamos calificar de salvajes, como la llei pagesa. Teníamos nuestras propias leyes y nuestra propia manera de funcionar derivadas de que habíamos tenido muy poca influencia de fuera. El campo de Ibiza era virgen en sus costumbres. En Mallorca descubrimos una isla diferente, con muchos estratos sociales, una isla aristocrática, tenía nobleza. El campo de Mallorca pivotaba alrededor de las possessions de los grandes señores. Mallorca era la isla más noble, más aristocrática, y que tenía una influencia más nacional.

Y luego está Menorca.

Creo que la gran característica de Menorca es ese pasado inglés, esa apertura de mente, esa permeabilización y cómo influyen las diferentes culturas y naciones. Hay mucho menorquín aventurero que gracias a este puerto tan internacional en los periodos de carestía salía a buscar fortuna. Su gran elemento diferenciador, en mi humilde opinión, es este puerto que es una puerta al mundo.

¿Ha visitado mucho Menorca?

He ido varias veces. He alquilado moto y me he movido por todos lados. Me han acogido muy bien, la verdad. Y ayudado muchísimo. No solo Guida, la Fundació Rubió Tudurí. He estado en la Illa del Rei, he metido la nariz en todas las habitaciones y he levantado cualquier piedra que me he encontrado para ver qué había debajo. La he pateado mucho y he sido permeable. Estas sensaciones, los olores, el tacto, es lo que me gusta transmitir en los libros, que la historia sea sensorial, que el lector pueda sentir lo que yo he olido, tocado, escuchado.

Más de uno dirá que existiendo la inteligencia artificial, para qué esos viajes a Menorca.

Este sentir en primera persona, por mucha inteligencia artificial que tengamos... Si yo no lo siento no lo sabré transmitir igual. Uso la inteligencia artificial en la fase de documentación y ha mejorado mucho respecto a ‘Mala mar’. Es más rigurosa. Comete menos errores, aunque hay que contrastar la información que te da.

¿Cómo tratan a los ibicencos en la Menorca del siglo XIX? ¿No dicen «qué hace este inspector metiendo las narices donde no toca»?

Esa es la situación que se encontraba en ‘Mala mar’, efectivamente. Guasch viene con el sello de pertenecer al Cuerpo de Investigación del Crimen, que le da máxima autoridad. En este caso viene, además, con la solicitud de un gran personaje de la época, Carlos Marfori, amante de la reina Isabel II y padre de sus últimos hijos. La persona que desaparece es el hijastro de Marfori y éste acude al director general del cuerpo y le exige que mande a uno de sus mejores hombres a resolver el caso. Y ese hombre es Guasch, que va a Menorca con ese apoyo, pero también con la presión de tener el aliento del amante de la reina en el cogote. Los menorquines tratan bien a los ibicencos, aunque estos tenían mala fama en Menorca en la segunda mitad del siglo XIX.

¿Y eso?

Los menorquines no iban armados porque históricamente lo habían tenido prohibido. Y los ibicencos, siguiendo la tradición payesa de llevar siempre el cachorrillo, el raor o las dos cosas, cuando había una reyerta aún se estaba cayendo la silla al suelo y ya estaban con el cuchillo en la mano. También es cierto que los ibicencos de Es Castell eran muy endogámicos. Luego se fueron permeabilizando y cruzando con los locales hasta el punto de que hace poco hubo un alcalde menorquín apellidado Cardona, de origen ibiceno.

Tercer libro de la misma serie, ¿lo ha escrito con una mano?

No, la escritura fluye y en la cabeza tengo más soluciones para enfrentarme a una situación cualquiera. La corrección es más sencilla y le puedo dedicar más tiempo a la escritura. Pero el gran hándicap es la documentación. Sigo obsesionado con que la ambientación sea rigurosa, fiable, que ningún historiador me pueda sacar los colores. Y con que la historia fluya y que el lector siga deseando pasar páginas y saber qué sucede.

¿Qué caracteriza esta historia?

Es más histórica. El contexto histórico es más importante. En 1866 ha terminado la guerra civil americana, acabamos de tener la sublevación del cuartel de San Gil, en Madrid, que era un campo de batalla. España está en guerra con Chile, con Perú… Tenemos una Europa muy bélica, un contexto histórico muy rico. Eso y que la historia parta de un personaje como el amante de la reina, hace que la situación política sea muy importante.

Toni Montserrat, con su último libro, ‘Puerto oscuro’, recién recibido, apoyado sobre los dos anteriores: ‘Isla negra’ y ‘Mala mar’. / Juan A. Riera

¿Está cansado de escribir de Guasch?

No, cansado no, pero tengo inquietud por novelar la construcción de las murallas de Ibiza. Estoy tratando de convencer a mis editores para poder escribir esta novela. Pero continuar con Guasch y Riera siempre es interesante. Y más en la situación en la que se encuentran al final de esta novela.

¿Final con posibilidad de seguir?

Digamos que sí, pero de una manera diferente. Ahí lo dejo... Obviamente habrá que escribir una historia, antes o después, ambientada en Formentera.

Isla, mar, puerto… ¿Faro?

¡Me encantan! O cala, playa, acantilado... Acantilado es una palabra muy larga para un título, descartado. La historia de Guasch en Formentera no tiene por qué ser la próxima que escriba, pero sí, Formentera se merece una historia de estos personajes.

¿Y ahora qué?

Ahora estoy leyendo, me estoy documentando sobre las murallas de Ibiza. Estoy con un libro de Fernando Cobos y de Alicia Cámara, que es una maravilla, lo estoy leyendo con pasión. La obra del archiduque en Balears en el siglo XIX era un regalo que nos había hecho y este libro es un regalo a los ibicencos.

¿Hay una parte didáctica, de enganchar a los lectores a que conozcan la historia de las islas?

Sí, siempre animo en la nota del autor a que los lectores profundicen en nuestra historia. Es importante que seamos curiosos respecto a nuestro pasado, que entendamos de dónde venimos. Leyendo sobre el pasado comprenderemos muchas cosas del presente. Hace un siglo y medio de estas historias, pero creo que nos permiten conocer unas islas totalmente diferentes. Animo a todos a conocer a los personajes reales que aparecen, sus historias, que en muchos casos son prodigiosas. Como decía antes, hay muchos menorquines aventureros. Hay un personaje que merece una novela, Pepe Llulla, un menorquín que después de haber sido corsario y pasado por barcos negreros y esclavistas termina en Nueva Orleans. Era el hombre de los duelos, se enfrentó a más de 30 personas con puños, armas blancas o de fuego y la leyenda dice que siempre ganó. Llegó a la vejez, así que puede ser cierto.

¿Está a gusto en el mundo editorial?

Demasiado a gusto. Me divierto mucho. Y digo demasiado porque no se puede vivir de esto, el tiempo que le dedico y que resto a otras cosas es muy importante. Pero la satisfacción de ver una historia terminada compensa sobradamente este esfuerzo. Me satisface mucho el resultado final.

Guasch ha salido a la venta el mismo día que Alatriste.

No deja de ser una anécdota, pero es un honor el estar cerca de estos grandes escritores. Cerca quiero decir en el estante de la librería. Él está ahí arriba, en la cúspide, y yo sigo estando un poco en la base de la pirámide. Para mí es un honor estar al lado de Ken Follett, que también sacó libro el mismo día y en la misma editorial.

Si de esto no se puede vivir, ¿cómo se organiza?

Sacrifico cosas. Cuando estoy escribiendo una novela me cuesta leer libros que no sean para documentarme. Me cuesta ver series o películas. Esas horas que dura ese elemento audiovisual a lo mejor son uno o dos capítulos del libro.

‘Isla negra’ lo escribió en Can Costa, ‘Mala mar’ en Es Cantonet y ‘Puerto oscuro’...

Se ha mantenido Es Cantonet. Me es muy cómodo escribir ahí mientras me como una frita de polp o de freixura. O el trifásico de turno.

¿En la novela de la construcción de las murallas habrá sangre?

No tengo ni idea, estoy empezando a darle vueltas a una posible trama. Lo inteligente sería que hubiera diferentes tramas que nos permitieran comprender la realidad del siglo XVI en Ibiza, de sus órganos de gobierno, la manera de vivir en el campo, los ataques piratas, el corsarismo de nuestros marineros. Es una época muy rica y diferente. La de ‘Isla Negra’ era una historia pequeña, la muerte de un sacerdote como excusa para hacer un homenaje a esa Ibiza del siglo XIX. La construcción de las murallas es historia con mayúsculas. Se junta con el costumbrismo propio de la época con una historia que merece ser contada.

Presentación del segundo libro de Toni Montserrat / Toni Escobar

Me suena a ‘Los pilares de la tierra’ o ‘La catedral del mar’ ibicencos.

En las novelas de Ken Follet o Falcones el protagonista es un niño, sigues el crecimiento de ese niño en paralelo a la construcción de esa obra. El grueso de la construcción de las murallas de Ibiza transcurre entre 1555 y 1602. Hablamos de 47 años, si el protagonista es un niño vamos a conocer su evolución personal en paralelo a la construcción de esta fortaleza.

Me da que lo tiene más pensado de lo que quiere hacer creer.

Hace años que le doy vueltas. Tienen que ser tramas que nos permitan conocer diferentes realidades de la época. Me gustaría que un personaje fuera de la mà major, la clase alta, para que pudiéramos conocer cómo era el gobierno de la isla y la gestión de la sal, sobre todo. Y me gustaría también conocer la realidad más allá de las fronteras de Ibiza. Puedo enfocarlo de diferentes maneras. ¿Cómo se toma la decisión de construir las murallas y en base a qué? ¿Cómo se nombra a Calvi? ¿Qué apaños se hacen previamente a la construcción de la muralla de Calvi y por qué se descartan? Se puede hacer una historia interesante, enriquecedora y atractiva. Estoy hablando mucho de un libro que no sé si podré publicar.

¿Siente vértigo en algún momento del proceso?

No, vértigo no. Todo, cualquiera de las fases, me ilusiona. Si hay una a la que hay que poner un pero es la corrección. Es la parte más pesada y menos agradecida. Llega un punto en el que estás hasta mareado, lo has leído tantas veces que se te pasan errores. Pasas los ojos por encima de la frase sin llegar a ser consciente. El resto, creación, documentación, interacción con los lectores, promoción... maravillosas.

Mientras decide si murallas o Guasch en Formentera podrá leer y ver series y películas, ¿no?

Estoy leyendo como un loco. Por placer. Estoy leyendo a David B. Hill, uno de mis escritores de cabecera. Escribe sobre el Japón feudal, he terminado de leer ‘Forjada en la tormenta’, una historia redonda. Y acabo de terminar la trilogía de Indira de Santiago Díaz, que tendría que haber leído antes. Había comprado los libros mientras iban saliendo, eran de los 120 que tengo en casa pendientes de leer, y los he disfrutado. Se nota que es guionista, mantiene la tensión y la atención del lector en todo momento, es un maestro en la estructura. Aprendo de él. También he releído ‘La ciudad de los prodigios’, creo que es el libro que más veces he leído y del que también procuraré aprender de cara a este libro sobre las murallas de Ibiza.