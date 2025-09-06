Marí Bosó: «Nadie se tiene que ver obligado a alquilar una caravana para vivir en Ibiza»

El Partido Popular de Ibiza celebró este sábado su jornada de coordinación insular de cara al inicio del curso político. En ésta se ha planificado la «estrategia de acción política de cara a los próximos dos años», según explicó el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó. «Vamos a centrarnos en las políticas de vivienda, de agua, de gestión del éxito turístico y de crecimiento en nuestra isla»,

En este sentido, Marí Bosó, acompañado por el vicesecretario regional de Organización, Pedro Álvarez, también valoró el recorrido ya hecho en materia de crecimiento sostenible y contención turística: «El año pasado vinieron un 3% menos de turistas y, sin embargo, el gasto turístico aumentó un 6%», indicó, antes de adelantar que los datos de este año también van por el mismo camino.

«Gestión del éxito»

Asimismo, apuntó a diferentes políticas puestas en marcha desde el Consell Insular, como la limitación a la entrada de vehículos o la reducción «del 80% de las plazas de turismo ilegal en Airbnb».

Marí Bosó se refirió a estas medidas como políticas «para gestionar el éxito» y aprovechó para mencionar algunas de las decisiones y políticas puestas en marcha por el gobierno de Marga Prohens. Entre otras cuestiones, señaló que se han «adoptado medidas que permiten a los ayuntamientos mayor construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO) o de Vivienda a Precio Limitado (VPL)».

A éstas mismas se refirió Marí Bosó cuando se le preguntó por las ideas existentes para frenar el crecimiento de asentamientos ilegales en los próximos años: «Tenemos que atender cuestiones de Servicios Sociales, dramas en materia de vivienda y, al mismo tiempo, cuidar de que no se produzcan incendios». De este modo, apuntó que el objetivo es estar «muy pendientes de las situaciones que se produzcan y seguir haciendo políticas de vivienda que sirvan a la gente, para que nadie se tenga que ver obligado a alquilar una caravana para desarrollar su proyecto de vida».