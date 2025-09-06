Marí sobre los menores migrantes que robaron una lancha para llegar a Ibiza: «Tienen que volver con los de su casa, y pagar por la gamberrada»

La llegada de pateras a las Pitiusas este año ha superado ya las cifras de 2024. Con éstas, han llegado a las islas los 85 menores migrantes que actualmente tutela el Consell de Ibiza, que está en una situación «desesperada», según el presidente de la institución, Vicent Marí. «No tenemos personal, no tenemos espacio y, por mucho que nos quejemos, el Gobierno central no aporta soluciones», criticó Marí, durante una pausa de la jornada de coordinación insular del Partido Popular, celebrada este sábado en el Hotel Ibiza Twiins.

A esta situación «límite» se le añade el hecho de que los últimos menores que han llegado a la isla, y que actualmente están en las instalaciones de Sa Coma, son los siete adolescentes que viajaron solos en una embarcación que robaron en la costa argelina.

Los menores migrantes alcanzaron Platja d’en Bossa el pasado miércoles a las siete de la tarde en una lancha diseñada para actividades recreativas, no una larga travesía, como los casi 300 kilómetros que separan Argelia de Ibiza.

Los jóvenes grabaron y publicaron en redes sociales el grave y peligroso viaje que emprendieron y en ellas se puede comprobar que hicieron algún tipo de puente eléctrico para encender el motor de la barca. Su propietario pide ahora ayuda para poderla recuperar.

Cartas en el asunto

Ante este hecho, Marí señaló que los siete menores «son delincuentes y el Gobierno Central tiene que tomar cartas en el asunto». «No podemos aceptar esta llegada indiscriminada a nuestras costas porque no sabemos quién llega, sea menor o no», añadió.

Marí manifestó que las competencias de menores que tiene el Consell de Ibiza son «para atender a un circuito normal [de menores], pero no para la situación de inmigración», ante la que acusa al Gobierno central: «No hay voluntad política por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que es el responsable de atender a nuestras súplicas y reclamaciones».

Marí apuntó que la llegada de estos últimos siete menores es «el ejemplo más flagrante» de la vulnerabilidad frente a la inmigración a la costa pitiusa y pide que se actúe «en consecuencia».

«Estos chicos tienen que volver a su país, con los de su casa, y pagar por la gamberrada o el delito que han cometido. No podemos acoger este tipo de inmigración», denunció. En este sentido, Marí pidió de nuevo que el Gobierno central intente llegar a «acuerdos con los países de origen para que haya un control y una regulación para evitar que [los migrantes] vengan».

A esto también se refirió el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó. Preguntado por las soluciones que se plantean para hacer frente a la creciente llegada de pateras a las Pitiusas en este curso político, exigió: «Hay que hacer política migratoria y recuperar la colaboración con Argelia, completar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y desplegar todos los recursos materiales que hagan falta».

Asimismo, compartió las críticas hacia el gobierno socialista: «No queremos que muera gente en el Mediterráneo o que lleguen aquí y lo único que se les ofrezca es entrar en los barracones de los puertos, que es lo que está haciendo el delegado del gobierno [Alfonso Rodríguez]».