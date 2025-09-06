Los malos humos de los grandes barcos en el puerto de Ibiza

La actividad en esta nueva zona portuaria es muy elevada, tal vez demasiado. De hecho, vecinos y trabajadores de las zonas de es Botafoc, s’Illa Plana, Talamanca y el paseo marítimo de Ibiza, en las avenidas de Juan Carlos I y 8 de Agosto, sufren «casi a diario» un calvario provocado por el humo que escupen las chimeneas de los cruceros y los grandes buques de transporte de pasajeros, vehículos y mercancías que unen la isla con Mallorca y el resto de destinos de la Península (todo el tráfico regular excepto el de las Pitiusas).

Como ejemplo, la tarde del pasado miércoles, cuando coincidieron en los muelles de la zona portuaria de es Botafoc dos grandes cruceros, el ‘MSC Grandiosa’ y el ‘Costa Toscana’, y un barco de línea regular, el ‘Ciudad de Granada’.

Como se puede apreciar en las fotos y en el vídeo de la edición digital de Es Diari (diarodeibiza.es), desde las chimeneas de uno de los cruceros, el ‘MSC Grandiosa’, situado en el punto de amarre más cercano al dique de es Botafoc, y del ‘Ciudad de Granada’, salen grandes columnas de humo, tanto de color negro como de color blanco que, según de dónde venga el viento, acaban sobre la zona urbana de la ciudad.

No obstante, trabajadores de las marinas próximas explican que los cruceros de la empresa Virgin que suelen hacer escala en Ibiza son los que más humo emiten a la atmósfera mientras permanecen amarrados en este punto del puerto. «Es asqueroso», aseguran.

Los afectados explican que el olor es muy desagradable y que además no saben qué están inhalando y si este humo puede ser perjudicial para su salud.

En este sentido, desde la Autoridad Portuaria, puesta al corriente de esta situación, explicaron a Diario de Ibiza que disponen de «sensores en todos los puertos que miden la calidad del aire». El resultado de estos análisis, apuntan, se pueden cotejar en su página web (www.portsdebalears.com/ca/qualitat-de-laire).

«En total, se han instalado en los puertos de Palma, Alcudia, Maó, Ibiza y la Savina 250 sensores que reportan datos cada diez minutos». «La calificación de la calidad del aire se ha establecido con el mismo criterio que el Govern balear ha fijado para las estaciones de referencia en la comunidad autónoma», añade la APB en su web para explicar el funcionamiento de estos medidores del aire que se respira en los puertos de su competencia en las islas.

En la mañana de ayer viernes, estos indicadores señalaban que, en los últimos siete días, la calidad del aire en el puerto de Ibiza ha sido «buena» en todos los contaminantes analizados menos en uno.

Demasiado ozono

Así, en el apartado correspondiente al 03, el ozono, que en ciudades se considera y perjudicial para las personas y la vegetación, se señala que la calidad es «razonablemente buena».

Curiosamente, en Formentera la cosa no pinta tan bien. En su medidor de la calidad del aire indicaba ayer que en la zona portuaria de la Savina, donde es competente la Autoridad Portuaria, en la última semana el nivel de dióxido de nitrógeno (NO2) es «desfavorable», mientras que el de ozono es «razonablemente bueno». En cuanto al dióxido de azufre, apunta un preocupante «fuera de rango»...