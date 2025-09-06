Cuando la Luna salga del mar vestida de rojo en Ibiza

Se la llama ‘Luna de Sangre’ por el color con el que emerge del mar, pero para los astrónomos y apasionados de esta ciencia se trata de la Luna de septiembre. Este fenómeno se da cuando se produce un eclipse lunar total y la dispersión de la luz en la atmósfera le concede al satélite terrestre un tono rojizo, como el que se podrá ver la tarde de este domingo, 7 de septiembre.

«La Tierra estará entre el Sol y la Luna y, en Ibiza, ésta saldrá del mar eclipsada con tono rojizo a las 20.08 horas», adelanta Pedro Pérez, portavoz de la Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE). De este modo, se estima que entre las 20.10 y las 20.13 horas se pueda observar el momento más especial de este acontecimiento.

Los tonos rojizos del eclipse, que Pérez recuerda que aparecen igual que ocurre con los amaneceres y los atardeceres, se podrán ver durante unos 40 o 50 minutos sobre el cielo ibicenco. En este tiempo, el eclipse irá avanzando: «A medida que veamos que la Luna sube en el cielo, se irá iluminando con su color blanco amarillento habitual porque la Tierra se irá apartando de ella», indica Pérez.

Para poderlo seguir, el portavoz de la AAE señala que no es necesario dotarse de ningún objeto, puesto que la Luna y su espectacular color podrán observarse con facilidad a simple vista: «No tiene ningún peligro ni riesgo y no requiere ningún tipo de instrumento especial», aclara. Sin embargo, sí que recomienda guiarse con alguna aplicación astronómica o con la propia brújula del teléfono para saber a dónde habrá que mirar.

100 grados al este

Pérez indica que para encontrar la Luna este domingo habrá que buscar los 100 grados en la rosa de los vientos. Antes de ello, señala que cualquier zona entre el norte de Ibiza y un poco antes de ses Salines (al sur), o el este de Formentera, puede ser una buena candidata para observar el eclipse, siempre y cuando la visión sea despejada. Pérez recuerda que hay que tratar de evitar edificios e islotes porque el eclipse ya habrá comenzado cuando la Luna aparezca en el horizonte. Desde Ibiza: «Hay que comprobar que no tengamos en medio ni los islotes ni Formentera, pero es fácil encontrar un lugar en el que la luna salga del mar».

Para disfrutar de este acontecimiento hay rincones exclusivos, como Pérez considera que son las playas del este de la isla, ya sean Cala Llenya, Cala Nova o s’Aigua Blanca. «Hay personas aficionadas a la salida de la Luna y cuando sale del mar, en el este de Santa Eulària, es realmente hermoso», añade.

Para no perder un detalle, sin embargo, considera que este domingo un «lugar fantástico» para seguir el eclipse será el mirador de ses Estaques, que está pasado el puerto de Santa Eulària, casi a nivel del mar.

Una vez se tengan en cuenta todas estas recomendaciones, lo único indispensable (y que no está en sus manos) es que el cielo se mantenga despejado el domingo por la tarde: «Porque, si no, no veremos nada», lamenta Pérez.

Según la previsión meteorológica de la Aemet, este fin de semana habrá «nubes altas» entre las 12 de la mañana y la medianoche, lo que no son buenos indicios, pero invita a tener la esperanza de que el pronóstico falle o cambie.

En el caso de que no lo haga, habrá que consolarse pensando que los eclipses lunares, aunque no sean cotidianos, son «eventos más usuales que los eclipses de Sol».

Primer eclipse tras 120 años

Pérez recuerda que el último eclipse solar que se pudo ver desde Ibiza fue en 1905, hace 120 años, lo que da una idea de la excepcionalidad del evento. Lo bueno para los amantes de la astronomía es que hay fecha, y muy cercana, para el próximo eclipse de Sol: el 12 de agosto de 2026. Por esta razón, Pérez avanza que la AAE ya está preparando un evento: «Tendremos un eclipse total de Sol en una puesta de sol ibicenca, que es famosa en todo el mundo».

Por el contrario, el último eclipse lunar que se pudo observar desde Ibiza fue en verano de 2018, momento en el que se pudo recopilar el montaje fotográfico que aparece en esta página. En aquella ocasión, Pérez recuerda que muchísima gente lo pudo seguir, hecho que espera que se pueda repetir este domingo.