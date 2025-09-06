Llama la atención
La temeraria aventura de los siete menores que han migrado desde Argelia hasta la costa de Ibiza en una travesía de 150 millas a bordo de una pequeña embarcación que encima robaron en la costa argelina. Esta travesura acabó en la costa de Platja d’en Bossa, y sus imberbes protagonistas la han documentado con profusión: vídeos de la travesía, fotos en el centro de acogida, ya en Ibiza. La llegada de menores no acompañados en pateras, como es obvio, no es nada nuevo. Sí lo es que lleguen siete solos, sin adultos, en una lancha de pequeñas dimensiones.
El regreso de los cruceros a la zona de la Marina, algo muy reclamado por los comerciantes de esta zona histórica de la capital, que desde hace años sufre una fuerte caída en la actividad turística.
Que el Parador de Ibiza, cuyas obras es iniciaron en 2009, ya no pueda ser el número cien de la red de estos establecimientos de lujo que explota en Estado a través de la empresa Paradores en lugares emblemáticos de muchas ciudades del país. Después de 16 años de retrasos, nada extraña ya a todas las circunstacias que rodean a este proyecto interminable. Y menos que no abra cuando lo anuncie el político de turno.
