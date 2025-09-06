Golden Grey apuesta por mezclar «hip hop, trap y la electrónica más visceral»

Los hermanos Carlos y Hèctor Ribas Aguilar, conocidos artísticamente como ClímaxRB y Lil’ Shade, acaban de lanzar con el sello Illa Delirics ‘Ch666: /bItS/’. Se trata del primer tema de su álbum debut, titulado ‘/entel’eki.a/’, y en él mezclan «hip hop, trap y la electrónica más visceral». ClímaxRB se ha encargado de la música y la producción de este sencillo y Lil’ Shade de la letra y de poner la voz. El trabajo se ha grabado en Ibiza, «lejos de los focos del mainstream y sin grandes presupuestos», como señalan sus autores.

‘Ch666: /bItS/’, explican, sumerge a los que lo escuchan «en el ambiente turbio, etéreo y lleno de excesos y de satisfacción inmediata de la fiesta en la isla». «En este caso se pretende plasmar el contraste de la búsqueda de todas estas sensaciones con la verdadera realidad del individuo, que está llena de inseguridades que se intentan opacar», apuntan. Este tema, añaden, «es un viaje introspectivo y nocturno por paisajes sonoros ibicencos que rehuyen el cliché turístico y el EDM comercial, apostando por una identidad más cruda, auténtica y emocional».

«Golden Grey irrumpe con un sonido nuevo desde la periferia, mostrando que hay otra forma de hacer música en la isla: sin máscaras, sin atajos, pero con una visión muy clara», señalan desde Illa Delirics.

El álbum debut del dúo ibicenco cuenta en total con ocho temas, incluyendo una intro y un interludio. En él aparecen reflejados distintos estilos como EDM, techno, trap, afrobeat y jersey club.