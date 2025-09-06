Fiestas en Ibiza: Dos décadas de guerras púnicas a tomatazos

Junto a la de los tirios y troyanos, la hostilidad entre los púnicos y romanos ha pasado a la posteridad como el ejemplo más significativo de enemistad irreconciliable. Sin llegar a esos límites, apenas existe una localidad que no se caracterice por una histórica rivalidad con el pueblo vecino. Sant Antoni y Sant Agustí no iban a ser menos, más aún cuando ambos pueden presumir de estar bañados por la bahía de Portmany.

Esta competencia vecinal, reducida a una broma con el paso del tiempo, fue el origen de la batalla de tomates que se ha convertido en el gran colofón de las fiestas de Sant Bartomeu. Aunque esta festividad del 24 de agosto corresponde a Sant Antoni, el programa de actividades siempre coincide parcialmente con el de Sant Agustí, donde se honra al patrón el 28 del mismo mes.

Hace 20 años, la entonces concejala de Fiestas de Sant Antoni, Lidia Prats, propuso emular la tradicional tomatina de Buñol enfrentándose con sus vecinos de Sant Agustí. Además de la diversión garantizada, la cita servía de colofón los festejos de Sant Bartomeu.

Un legionario en plena contienda. / Vicent Marí.

La iniciativa se completó con el toque de recreación histórica para identificar a cada uno de los bandos. Desde entonces, los contendientes de Sant Antoni conforman el equipo púnico, mientras que los que residen al sur de la bahía se distinguen por sus togas blancas romanas.

Los preparativos

Desde entonces, se mantiene un protocolo invariable. Las tropas romanas se concentran en la cafetería Sa Famili, en la avenida Sant Agustí, donde se envalentonan hasta que, poco antes de las 18.30 horas de la tarde de este sábado, se dirigen, con mucha paciencia, hacia la bahía.

Algo más tarde, los rivales se empiezan a reunir frente a la sede del Club Nàutic Sant Antoni. Se les distingue por sus túnicas marrones. Mientras tanto, la playa de s’Arenal ya está más que animada con las actividades dedicadas a los más pequeños, que disfrutan de lo lindo con los últimos momentos de una fiesta de la espuma y la posterior merienda.

La gente ya empieza abarrotar el paseo marítimo, tomando posiciones en primera fila para disfrutar del espectáculo que ha de llegar. Tras una pausa de unos 40 minutos, se escuchan unos gritos lejanos de un numeroso grupo que llega desde el Passeig de ses Fonts. Es el ejército púnico, que va coreando «es romano el que no bote».

Un soldado cartaginés, entregado en la batalla. / Vicent Marí.

Con algo más de retraso, se presentan los enemigos romanos. Son inferiores en número, pero se hacen notar más con la banda de músicos que les acompaña, formada por tambores, castanyoles y unas dulzainas valencianas que hacen sonar la melodía de «¡a por ellos!».

Como ya es tradición en los últimos años, el showman Albert Colomer se encarga de caldear el ambiente antes de dar inicio a la batalla. También da indicaciones de seguridad a los asistentes y les ruega, por activa y por pasiva, que alejen a los bebés y los niños pequeños de las primeras filas junto al campo de batalla.

En medio del arenal se encuentra el recinto delimitado para el enfrentamiento, algo más grande que un campo de fútbol sala y con una red que separa el área de cada contingente.

Como cada año, las dos zonas disponen de dos grandes montones de municiones. No se trata de un producto que podría alimentar a los más necesitados, como recordarán los ofendiditos por las redes sociales: son descartes de la cooperativa Agroevissa, tomates golpeados que se iban a perder y que se aprovechan para esta diversión.

A cada lado del campo de batalla, aguardan ansiosos los combatientes, una cincuentena de púnicos y unos 40 romanos. Colomer invita al público a iniciar una cuenta atrás. El «cero» se pronuncia con masivo entusiasmo y empiezan 20 minutos de puro desmadre a tomatazos.