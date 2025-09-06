Un escape de gas saca de la cama a los vecinos del barrio de es Molí

Madrugada accidentada para los vecinos del barrio de es Molí, en Sant Antoni. A las cinco de la madrugada se ha producido un escape de gas en una tubería situada en la calle Portugal, número 9. La fuga ha provocado un ruido muy intenso y ha interrumpido el sueño de decenas de vecinos de la zona.

“Al principio pensaba que estaba lloviendo mucho, el sonido era como el de una tromba de agua. Después pensé que había reventado una tubería de agua”, explica Maria Sala, una vecina de la calle Francisco de Goya, situada justo al lado de donde se han producido los hechos: “He bajado a la calle para ver qué pasaba y allí me he encontrado con la Policía Local y los bomberos, que nos han explicado que era un escape de gas”.

El aviso a los bomberos ha llegado a las 5.17 horas de la mañana. Se ha desplazado hasta el lugar un equipo de cinco efectivos con un vehículo. Una vez allí, han detectado el punto exacto en el que se producía la fuga y, con una llave, han cortado el paso del gas. “Es muy ruidoso porque sale a toda potencia, a toda presión, pero no es peligroso”, ha explicado a Diario de Ibiza un portavoz de los bomberos: “Al estar al aire libre, el gas escapa y no hay posibilidad de explosión. El problema sucede cuando se acumula en un espacio cerrado”.

“Es verdad que no olía a gas, o no lo hemos detectado”, corrobora la vecina consultada.

A las 6.30 horas, la intervención de los bomberos ha finalizado y al lugar de los hechos se ha desplazado un equipo de la empresa Redexis para solucionar la avería.