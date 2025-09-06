El dueño de la ITV móvil de Ibiza se desmarca del "estafador"

Estación ITV Vega Baja (Itevebasa), la empresa concesionaria que gestiona la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) móvil del Recinto Ferial de Ibiza, defiende su inocencia en el caso de supuesto fraude que investiga la Guardia Civil, tras una denuncia presentada en noviembre pasado por el Consell de Ibiza, en sus instalaciones y se desmarca del presunto «estafador» que estaría haciendo negocio a costa de vender supuestas citas previas.

«Nosotros llevamos 42 años haciendo este trabajo, no somos nuevos y sabemos lo que nos jugamos. Nuestro negocio es hacer inspecciones ITV, no es vender citas, ni mucho menos pasar inspecciones cobrando algo extra para mirar para otro lado», defiende con vehemencia Ricardo Pérez, administrador único y CEO de la empresa, en declaraciones a Diario de Ibiza.

Itevebasa es uno de los principales operadores del sector en España, ya que cuenta con 20 estaciones fijas y 18 unidades móviles repartidas por el país. Actualmente gestiona dos concesiones en Baleares, la de Ibiza y otra en Mallorca.

Preguntado por el presunto ‘conseguidor’ que estaría vendiendo supuestas citas previas para pasar la inspección en el Recinto Ferial a 150 euros, Pérez contesta que «la empresa no tiene nada que ver con este señor, ni nunca ha tenido nada que ver con él».

"Está estafando a la gente"

«Igual que este señor puede haber otros trescientos, o mil, en Ibiza. Está estafando a la gente. Yo no sé si Hacienda tiene algo que ver en esto, pero si este señor está cobrando dinero alguien le tendrá que meter mano, digo yo. Claro que lo hemos intentado echar, pero no tenemos armas jurídicas para poder echarlo de un lugar público. Ni nosotros ni nuestro personal tiene nada que ver con él», subraya, reivindicando la «limpieza» de sus trabajadores y descartando que este individuo cuente con ningún cómplice de Itevebasa que le ayude en sus tejemanejes.

El máximo responsable de la empresa concesionaria tiene clara su versión de lo que está sucediendo en la ITV móvil de Ibiza: «Si este señor está cobrando por quedar con gente en el apartamento o donde sea de Ibiza, llevarse el coche allí y esperar a que haya un hueco para registrar el vehículo en la recepción, y cobra por eso 150 euros, pues allá quien se lo pague, pero lo que está haciendo él lo podría hacer cualquier ciudadano. Esperar hasta que haya un hueco y cuando lo haya, meterse».

En cuanto al tiempo que lleva este ‘conseguidor’ realizando cambalaches en el entorno de la ITV Móvil, Pérez dice desconocerlo. «No sé desde cuándo lleva operando ahí. El Consell nos comunicó en noviembre que había puesto una denuncia porque habían oído rumores sobre este señor y nos avisaron», relata.

Métodos de control internos

Por otra parte, explica que su empresa cuenta con sistemas de control internos pensados para evitar posibles fraudes. «Nuestro personal tiene muy controlado el tema de a quién pasa la inspección. Hay un límite de 50 inspecciones al mismo cliente, ya sea un taller o una flota. Tenemos un sistema que alerta para que no se puedan pasar más inspecciones a un mismo cliente. Los vehículos vienen y el inspector va cogiendo vehículos conforme vienen. Tenemos muy controlado el tema de entrada de vehículos porque sabemos que se ha dado el caso en alguna otra ITV», expone.

Además, lamenta que, de las 200 citas diarias que se conceden en esta ITV móvil, casi la mitad, una media de 90, se quedan finalmente sin aprovechar. Al parecer, este elevado número de renuncias sin previo aviso son el caldo de cultivo perfecto para el ‘conseguidor’, ya que el acceso a una inspección se puede llevar a cabo sin cita previa cuando un letrero indica ‘libre’, al «más puro estilo utilizado en cualquier parking».

Esa sería la ocasión esperada por el hombre para presuntamente estafar 150 euros a una víctima que cree que ha comprado una cita previa cuando, en realidad, podría haber pasado libremente sin problema.