Vecinos de ses Figueretes denunciaron ayer ante la Policía Local de Ibiza a una pareja que se encontraba durmiendo en el interior de un coche, con las ventanas y la luna tapadas, junto al McDonald’s y el Lidl. También aseguran que los alrededores estaban llenos de restos de defecaciones.

Dormir en el coche con el súper enfrente / .