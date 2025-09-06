El álbum
Dormir en el coche con el súper enfrente
Vecinos de ses Figueretes denunciaron ayer ante la Policía Local de Ibiza a una pareja que se encontraba durmiendo en el interior de un coche, con las ventanas y la luna tapadas, junto al McDonald’s y el Lidl. También aseguran que los alrededores estaban llenos de restos de defecaciones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
- Un hombre muerto en una caravana en Ibiza: La soledad era esto
- El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- Nueva redada contra la red que almacenaba grandes cantidades de droga en Ibiza