Apagado un incendio en una vivienda del barrio de sa Penya, en Ibiza

Los vecinos del barrio de sa Penya dieron la voz de alarma alrededor de las 21 horas de esta noche cuando vieron salir humo de una de las ventanas de los edificios de la zona. El Ayuntamiento de Ibiza indica que una patrulla de la Policía Local de Ibiza, que se encontraba en Dalt Vila, recibió la alerta de una taxista y se dirigió al lugar con extintores y medios propios y avisó a Bomberos de Ibiza.

La patrulla de bomberos llegó a las 21.20 horas / Ayuntamiento de Ibiza

Mientras llegaban los refuerzos, los agentes policiales accedieron al interior de la vivienda en la que comenzó el fuego serrando los barrotes de la puerta principal y apagaron las llamas. Los bomberos llegaron al edificio en el que comenzó el fuego a las 21.20 horas y colaboraron en las labores de extinción.

El fuego era visible desde la calle / Ayuntamiento de Ibiza

No hay víctimas y los daños totales todavía están por cuantificar, pero ha trascendido que ardieron una cama y algunos enseres del interior del domicilio, situado en la segunda planta del edificio. Se trata de un inmueble de titularidad pública del Ayuntamiento de Ibiza que estaba recién reformado y listo para entregar a la Policía Nacional para que fuera utilizado como vivienda para sus agentes. El alcalde, Rafael Triguero, acompañó desde un primer momento a la patrulla de Policía Local que acudió al lugar.