Consejos para pasar la temporada en Ibiza: "Parece que me estoy esnifando la isla, pero de otra manera"

El actor Víctor Óscar Juan ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un vídeo en el que comparte su experiencia tras haber trabajado varias temporadas en Ibiza. "Así fue como pude trabajar tres temporadas sin acabar en la locura”, comienza diciendo en la grabación.

Con humor y gestos llamativos, Juan añade: “Sí, parece que me estoy esnifando Ibiza, porque esta isla te droga, pero de otra manera”, comenta mientras se sacude unos polvos de la nariz.

El intérprete describe la isla como un lugar único: “Ibiza es una burbuja que tanto te atrapa como te libera. La vibración de la isla no es para cualquiera”.

También advierte sobre las dificultades de instalarse en temporada: “El alojamiento es caro, el trabajo escaso al principio y la competencia feroz. Pero si dejas de mirar con miedo y abres tu campo de visión, empiezan a aparecer oportunidades”.

Para él, la isla se ha convertido en un aprendizaje vital: “Me enseñó que la libertad también se puede sentir estando entre rejas, pero elegidas”.

Finalmente, lanza un consejo a quienes quieran probar suerte en Ibiza: “Si quieres hacer una temporada en la isla, déjate llevar, porque la ley universal hará el resto”.

Muchas personas han comentado el post, que ha tenido repercusión, y muchas de ellas coinciden en que los mejores años de sus vidas los han pasado en Ibiza.