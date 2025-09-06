«Para el comercio no está siendo una mala temporada turística»

«Tenemos la percepción de que no es una mala temporada turística», responde el técnico de comercio de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef), Vicent Tur, cuando se le pregunta cómo ha ido la temporada. «Similar a la del año pasado», indica, sin querer mojarse, cuando se le insiste en una valoración sobre el sector del comercio, como ya han avanzado otros muchos sectores. Tur considera que todavía no se pueden sacar conclusiones: «Más adelante podremos hacer un balance más completo de la situación. Ahora mismo, no».

En la misma línea se expresa la consellera del departamento de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos de Ibiza, Maria Fajarnés. La política ibicenca indica que «habrá que esperar un poco más para analizar la situación, ya que todavía no hay cifras sobre el sector del pequeño comercio en la isla, al no haber finalizado aún la temporada 2025».

Julio y agosto de 2025 ya son historia. Los dos meses fuertes de la temporada han terminado. Con el paso de página en el calendario y el fin del verano a la vuelta de la esquina, se abre el debate sobre si la temporada está siendo buena o no para los negocios locales. Es uno de los temas de conversación más habituales en Ibiza al llegar septiembre, mes en el que la afluencia de visitantes decrece y, con ello, se pueden extraer las primeras conclusiones. Sin embargo, el departamento de Promoción Económica del Consell evita pronunciarse.

Cabe recordar que la patronal hizo un análisis «positivo» del 2024: «El comercio en zona turística ha funcionado bien, pero no tanto como en el año 2023. A pesar del descenso, se han registrado cifras muy positivas».

Si se cumplen los pronósticos de Tur, el sector no alcanzará los niveles de 2023. No obstante, en 2024 la menor llegada de visitantes a la isla se achacó, en muchos casos, a la celebración de la Eurocopa masculina de fútbol en Alemania en julio y a los Juegos Olímpicos de París en agosto. Este año no se han celebrado macroeventos deportivos de tanta repercusión en países cercanos, por lo que este factor no influirá en el balance de la temporada turística 2025 en Ibiza.

En el ámbito del pequeño y mediano comercio local, el sector de la restauración es uno de los más relevantes. El presidente de restauración de la Pimeef, Miquel Tur, en unas declaraciones a Diario de Ibiza de hace tan solo cuatro días, afirmó que «la temporada es algo más floja en restauración en comparación con 2024, ya que el pico de julio y agosto ha sido menos acentuado».

Las instituciones se muestran prudentes. El Govern balear, en una reunión de finales de julio entre la junta directiva de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza y el conseller de Turismo, Jaume Bauzà Mayol, se llegó a la misma conclusión: «La temporada turística está siendo buena». Además, Bauzà agregó: «Es posible que haya una saturación menor con la caída en la afluencia de gente en la isla en comparación con años anteriores. Eso se debe a que se empiezan a notar los resultados del buen trabajo que se hace en todo Balears y, especialmente, en Ibiza, en la lucha contra la oferta turística ilegal».