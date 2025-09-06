El centro de yoga de Benirràs vulnera la orden de cierre y comercializa nuevas estancias

Cuando parecía que el centro Ibiza Yoga de Benirràs ponía fin a sus actividades irregulares, después de dos órdenes de cese de actividad por parte del Ayuntamiento de Sant Joan y otra del Consell de Ibiza, sus propietarios vuelven a ignorar a la Administración y reabren el negocio. Este mismo sábado comienza un nuevo retiro vacacional de ocho días, con la mayor parte de las plazas agotadas, además de comercializar otro paquete idéntico a partir del día 13.

Este centro, fundado hace 25 años, carece de licencia de actividad para funcionar como alojamiento turístico y tampoco la tiene para organizar, de manera permanente, clases de yoga. A estas infracciones cabe sumar una serie de construcciones ilegales en suelo rústico, entre ellas cabañas de madera que se ofrecían como alojamiento, sobre las que pesa una orden de demolición también incumplida.

A principios de agosto, la página de internet de Ibiza Yoga anunció que cerraba sus puertas. También eliminó el sistema de reservas donde se podía elegir entre una quincena de habitaciones, en tres viviendas diferentes de la misma finca, así como las tablas de horarios con las clases de yoga para sus clientes.

Precisamente, esta información detallada en su web permitió llevar a cabo una inspección conjunta del Ayuntamiento de Sant Joan y el Consell, el pasado 11 de julio. Tras confirmar in situ las irregularidades, la Administración municipal abrió un expediente sancionador por organizar actividades sin licencia en suelo rústico, con una propuesta de multa de 165.000 euros.

Imagen de archivo de algunas de las cabañas construidas ilegalmente en la finca de Benirràs. / DI

Por su parte, el Consell prepara otra sanción por funcionar ilegalmente como alojamiento turístico, con una sanción que podría ascender a 400.000 euros. En todos estos casos, se ordenaba el cese de la actividad fraudulenta. Los propietarios, una pareja británica, no han presentado ninguna alegación contra estos expedientes.

No obstante, ninguna de estas amenazas económicas fueron suficientes: el 22 de julio, una nueva inspección municipal detectó que Ibiza Yoga seguía recibiendo clientes. Por ello, el Ayuntamiento plantea pedir una orden judicial para precintar las instalaciones.

Nuevas comercializaciones

Desde que este diario reveló que Ibiza Yoga funcionaba ilegalmente como establecimiento turístico, los propietarios fueron renovando sus anuncios en Airbnb, empleando nuevas denominaciones comerciales. Finalmente, a raíz del acuerdo del Consell con la plataforma vacacional para eliminar alojamientos ilegales, no hay rastro de que sigan empleando esta vía.

El pasado mes de julio, después de la primera inspección municipal en la que se ordenaba el cese de la actividad, aún había disponibilidad de alquilar un paquete vacacional en este centro a través de una plataforma especializada en retiros de yoga, Bookyogaretreats.

Estos anuncios también fueron retirados a la vez que, a principios de este mes de agosto y tras los consiguientes expedientes sancionadores, Ibiza Yoga simulara su clausura en su propia página de internet.

Acceso al centro Ibiza Yoga de Benirràs. / J.A.C.

Ahora, la hija de los propietarios vuelve a comercializar los paquetes vacacionales en otra plataforma especializada, Bookretreats, donde se pueden elegir estancias de este tipo por diversas partes del mundo.

En esta página, si se busca un retiro de yoga en la isla, empleando la localización ‘Ibiza’ o ‘Ibiza’ en los criterios, no aparece la oferta para alojarse en la finca de Benirràs (¿un intento de pasar desapercibidos?). Este anuncio sólo aparece indicando el término’Sant Joan de Labritja’ en la búsqueda, aunque la marca ‘Ibiza’ sí que se destaca luego en el encabezado de la publicidad.

El pasado martes, se indicaba que sólo quedaba una plaza disponible, a un precio de 1.459 euros, para el retiro de yoga que se celebra desde este sábado hasta el día 13, aunque las clases empiezan el domingo. Las sesiones se imparten diariamente, de 10 de la mañana a doce del mediodía.

En la tarde de ayer se ofrecían dos plazas libres, una a 834 euros y la otra por 1.459 euros. La diferencia de precio depende de si se pernocta en una habitación doble compartida (se ofrecen cinco en la plataforma) o privada (se anuncian seis).

Según las estimaciones a partir del número de habitaciones reservadas para estos próximos ocho días, este retiro puede suponer unas ganancias mínimas de 13.853 euros. Esta cantidad corresponde al paquete vacacional que incluye alojamiento, clases, desayuno y almuerzo, pero también se prestan otros servicios que se pagan a parte, como masajes (100 euros), manicura, pedicura o lavandería. Ninguna de estas ganancias tributa en España.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Joan incidió ayer en que Ibiza Yoga no puede volver a funcionar y considera su actitud como «una falta de respeto». Por ello, y al no haberse presentado alegaciones de los propietarios contra los expedientes, anuncia que les impondrá las máxima sanción económica posible.