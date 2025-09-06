Una reparadora cabezadita en plena calle tras una larga noche en Ibiza
La sorprendente escena se ha producido en el barrio de ses Figueretes, en Vila
Redacción Digital
Tras una noche intensa, lo que más se desea es un cómodo colchón donde descansar y recuperar fuerzas. Lo mejor es poder dormir en el colchón de casa, pero a veces es imposible esperar y la providencia (llámenle providencia, llámenle personas que están de mudanza) te planta un colchón en el camino.
Es lo que debió pensar el hombre que ha aparecido a primera hora de esta mañana durmiendo apaciblemente sobre un colchón en la calle Galicia, en el barrio de ses Figueretes, en Vila, para sorpresa de los vecinos que han descubierto cómo la vía pública se había convertido también en un dormitorio. Quién sabe si se trata de la última innovación de los que se hacen de oro alquilando colchones en balcones o pasillos a través de plataformas, solo que ahora el colchón ya está en la calle, directamente.
