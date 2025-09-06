Baleares debería tener un plan ante crisis migratorias desde hace diez años

El 15 de octubre de 2015, se aprobó por unanimidad en el Parlament balear una proposición no de ley presentada por Més per Mallorca. Los representantes de PP, PSOE, Podem, Més por Menorca, PI y Ciudadanos, reunidos en aquella Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos, estaban de acuerdo en que había que establecer algún tipo de protocolo ante la posible llegada de migrantes al archipiélago.

Al Govern presidido en aquel momento por Francina Armengol se le otorgó un plazo de nueve meses para poner en marcha la iniciativa. Sin embargo, nunca llegó a hacerlo y todo quedó en papel mojado.

Fue Margalida Capellà, actual directora del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo, y que en aquel momento era diputada, quien llevó a la palestra pública la proposición no de ley RGE n.º 5033/15.

«Fue la primera vez que se habló oficialmente de esa ruta en el Parlament. En aquel momento solo se hablaba de polizones porque habían llegado unos chicos en la bodega de un barco», rememora diez años después en conversación con Diario de Ibiza. Las palabras que la exparlamentaria pronunció aquel día suenan proféticas a la vista de la crisis migratoria actual, que ha desbordado a las instituciones públicas, especialmente en Formentera.

«A todas estas personas no les queda más remedio que seguir la vía más larga y también la más peligrosa, que es la del Mediterráneo central. En el Mediterráneo oriental estamos nosotros, las Islas Baleares, y nos podemos encontrar algún día —y así lo han alertado algunas ONG— dentro del foco de esta llegada de extranjeros», alertó aquel día Capellà, según quedó registrado en el diario de sesiones.

La intención de aquella propuesta era «instar al Govern a adoptar un protocolo interinstitucional que establezca una acción coordinada entre las diversas autoridades que tienen que responder a las necesidades de las personas que llegan a Balears», teniendo en cuenta que esos migrantes podían ser «beneficiarios de protección internacional».

La actual profesora de Derecho Internacional de la UIB recordaba hace una década que ese tipo de protocolos interinstitucionales ya se aplicaban en otros ámbitos como la asistencia a víctimas de violencia de género y que trasladarlo a la migración «realmente no supondría un gasto», ya que sería «una cuestión de formación por parte de abogados y también de organizar las entidades que puedan prestar esta asistencia».

«La idea es que en prevención, o en previsión, mejor dicho, de que nos encontremos en el foco de la llegada de pateras, se pueda adoptar este protocolo y que haya una coordinación efectiva entre las distintas administraciones», resumía Capellà, antes de añadir: «Esperamos que no se tenga que aplicar demasiadas veces».

Aprobación unánime

La proposición fue aprobada de forma unánime por todos los grupos de la cámara, incluido el PP, que en aquel momento enarbolaba en solitario la bandera de la derecha, ya que Vox todavía no había eclosionado. Lo hacía casi de puntillas, con una única frase pronunciada por su parlamentaria Sandra Fernández: «Por parte del Grupo Popular daremos apoyo a esta propuesta presentada».

Mucho más contundentes, y siempre en favor de la proposición no de ley, fueron las palabras de otros miembros de la comisión. Así, Baltasar Picornell, de Podem, habló del «gran cementerio abierto» en el que se había convertido el Mediterráneo.

«En este peligroso viaje mueren miles de seres humanos ahogados en el mar, una tragedia considerada ya como la peor del Mediterráneo desde la Segunda Guerra Mundial», denunció, añadiendo otro comentario que también suena muy actual: «Los inmigrantes pagan cifras desorbitadas a mafias sin escrúpulos que se lucran con su desesperación».

Por su parte, Josep Castells, de Més per Menorca, reclamaba que había que «adelantarse a una posible crisis» migratoria, por ejemplo con esta proposición no de ley que era «una forma práctica de garantizar que los derechos reconocidos en las leyes sean efectivos». Silvia Obrador (PSOE), Olga Ballester (Ciudadanos) y Maria Antònia Sureda (PI) también votaron a favor.

Marga Prohens, ausente

Dos años después de aquella sesión, Capellà renunció a su acta de diputada. «No pude compaginarlo todo. Soy profesora de Derecho, tenía niños pequeños… Hice todas las leyes sociales: la de fosas, la de renta social, la de accesibilidad universal… Estuve dos años y medio y acabé ese trabajo», rememora.

Por cierto, de aquella Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos también formaba parte la actual presidenta del Govern, Marga Prohens. Sin embargo, aquel día no se presentó y fue sustituida por su compañero Juan Manuel Lafuente.