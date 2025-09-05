Los vecinos de Ca na Putxa denuncian que la plaga de moscas del vertedero de Ibiza empeora

La Plataforma ¡Hay Soluciones! Para el vertedero de Ibiza denuncia que la plaga de moscas que afecta a las viviendas cercanas al vertedero de Ca na Putxa ha empeorado en las últimas semanas. La asociación añade en un comunicado que esta situación provoca un "problema serio de salud pública" al que se suman malos olores y preocupación por posibles emisiones tóxicas.

También lamenta que, pese a las reiteradas quejas, las administraciones minimizan el problema. A pesar de ello, enviaron dos textos al Consell de Ibiza y al Ayuntamiento de Santa Eulària para destacar la falta de actuación por su parte y recordar que ambas instituciones son responsables de garantizar la salubridad en las zonas habitadas.

Los vecinos se quejan de que la celebración este septiembre de las fiestas de Jesús se harán en un clima "de malestar generalizado" debido al impacto ambiental que aseguran sufrir por la cercanía al vertedero.

Según explica La Plataforma ¡Hay Soluciones! Para el vertedero de Ibiza, la única respuesta oficial recibida hasta ahora proviene del Consell de Ibiza, que critican que niega la existencia de un foco de moscas en las instalaciones de Ca na Putxa. Sin embargo, la plataforma califica esta afirmación de "a todas luces, imposible" y sostiene que remitió al conseller de Medio Ambiente, José Ignacio Andrés Rosselló, vídeos que muestran la presencia de la plaga "sin dejar lugar a dudas".

Medidas correctoras del Consell

En su respuesta a los vecinos, la institución insular admite que a finales de junio se produjeron retrasos en la recogida de residuos del contenedor amarillo, lo que generó una plaga puntual. Sin embargo, la Administración insular respondió que ya tomó medidas correctoras como requerimientos a la empresa Ecoembes, la colocación de trampas y la inmersión de balas en soluciones salinas. También les insistió en que "en ningún caso" se originó una proliferación de plagas en el vertedero.

La plataforma vecinal subraya que Ca na Putxa es el único foco posible de la actual plaga y exige la adopción de medidas más eficaces y transparentes. Además, reclama la ejecución inmediata de la inversión de 17 millones de euros prevista para 2025 para acabar con los "malos olores".

Además, muestra su preocupación por los gases que podrían estar respirando los vecinos de la zona. En este sentido, solicita conocer los resultados de un estudio encargado a la Universitat Rovira i Virgili sobre los "peligrosos gases" Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), cuyos datos reclaman desde noviembre de 2024.

Por último, la plataforma critica el nuevo retraso en la publicación de los resultados del Proceso de Participación Pública sobre la futura gestión de residuos, lo que contribuye a aumentar la "incertidumbre y preocupación" entre la ciudadanía, según asegura. La entidad no descarta emprender acciones legales si las instituciones no toman medidas urgentes para garantizar el equilibrio entre la salud pública y el respeto al medio ambiente.