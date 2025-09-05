Última locura en un hotel de Ibiza: "Cómo conseguir que te echen del hotel en medio segundo"

Cada hotelero de Ibiza tiene historias para escribir un libro... o dos... o cinco, pero habría que preguntarles cuántos han visto a uno de sus huéspedes vaciar el extintor desde la terraza de la habitación. Un vídeo que circula en la red social TikTok, titulado 'Cómo conseguir que te echen del hotel en medio segundo', muestra a un hombre que monta una improvisada fiesta de discoteca con el contenido de uno de estos recipientes a modo de máquina de humo. Quizás para meterse más en el papel, el individuo bailó durante la improvisada 'actuación'.

Los comentarios de las imágenes ven en este hombre un posible sucesor del famoso Ibiza Final Boss, que se ha hecho viral este verano. Algunos se atreven a buscarle motes como Ibiza Final Fireman (el último bombero de Ibiza).