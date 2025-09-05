Última locura en un hotel de Ibiza: "Cómo conseguir que te echen del hotel en medio segundo"
Un turista alojado en Sant Antoni sorprende a los demás huéspedes con una 'actuación' desde la terraza de su habitación
Cada hotelero de Ibiza tiene historias para escribir un libro... o dos... o cinco, pero habría que preguntarles cuántos han visto a uno de sus huéspedes vaciar el extintor desde la terraza de la habitación. Un vídeo que circula en la red social TikTok, titulado 'Cómo conseguir que te echen del hotel en medio segundo', muestra a un hombre que monta una improvisada fiesta de discoteca con el contenido de uno de estos recipientes a modo de máquina de humo. Quizás para meterse más en el papel, el individuo bailó durante la improvisada 'actuación'.
Los comentarios de las imágenes ven en este hombre un posible sucesor del famoso Ibiza Final Boss, que se ha hecho viral este verano. Algunos se atreven a buscarle motes como Ibiza Final Fireman (el último bombero de Ibiza).
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
- Un hombre muerto en una caravana en Ibiza: La soledad era esto
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- Nueva redada contra la red que almacenaba grandes cantidades de droga en Ibiza
- La masterclass de pesca de 'raors' de la nieta de Matutes, María Monfort, en aguas de Ibiza