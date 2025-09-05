Siete migrantes menores llegan solos a Ibiza a bordo de una barca robada

Del centenar largo de pateras que ya han llegado este año a las Pitiusas, marcando cifras de claro récord respecto a 2024, ninguna reúne las características de la que llegó a las siete de la tarde del pasado miércoles a Platja d’en Bossa.

En ella viajaban siete menores de edad, según han confirmado fuentes policiales, algo inédito entre todas las embarcaciones que a lo largo de 2025 han alcanzado las costas de Ibiza y Formentera.

Siempre viajaban adultos en todas esas pateras, mayoritariamente hombres y cada vez más mujeres, pero nunca menores completamente solos. Una ruta de casi 300 kilómetros en plena región occidental del Mar Mediterráneo que asustaría a cualquiera, pero no a los siete inconscientes, porque resulta difícil calificarlos de otra manera, que decidieron que había llegado el momento de cometer la mayor diablura de sus todavía cortas vidas.

No hay más que fijarse en los vídeos que ellos mismos han colgado en las redes sociales para ver la alegría, la tranquilidad, la despreocupación con la que se lanzaron a recorrer una ruta que todos los meses se cobra víctimas mortales y desaparecidos, probablemente mucho más de los que se tiene constancia de forma oficial.

Barca robada

Para añadir todavía más picante a esta historia de rebeldía juvenil en mayúsculas, resulta que la barca pilotada por estos tiernos migrantes rumbo a tierras ibicencas es robada. Y es que el dueño de la nave ha denunciado su hurto en Argelia, según ha podido saber Diario de Ibiza. Pero quién sabe si estos adolescentes volverán a pisar algún día su tierra de origen...

Se trata de una barca modelo Open 550 de la marca Geisa Naval. Este tipo de embarcaciones tienen una cubierta abierta y están diseñadas para actividades recreativas como la pesca o los paseos, es decir, para navegar cerca de la costa, en aguas tranquilas. En las imágenes se advierte claramente que se ha realizado algún tipo de puente eléctrico para arrancarla.

Ni mucho menos están concebidas para largas travesías como esta, si bien es cierto que tiene una composición más robusta que los pequeños botes que suelen surcar la ruta argelina, apenas unos cascarones de madera propulsados por motores de escasa potencia y que, además, suelen ir ocupados de media por una veintena de migrantes, la mayoría adultos.

Vestidos para una excursión

Los chavales, alguno de ellos con aspecto de no ser ni siquiera quinceañero, van vestidos con ropas ligeras: camiseta, bañador o pantalón corto o sandalias. Parece más la excursión de una pandilla de colegas a la playa que el cruce de un continente a otro que en realidad están llevando a cabo. Y de manera irregular.

La retransmisión de la barrabasada a través de las redes sociales no acabó cuando alcanzaron la playa en Ibiza; no dudaron en colgar una foto posando todos juntos en el centro de menores al que fueron trasladados por la Policía Nacional, que se hizo cargo del caso después de que la Policía Local de Ibiza cursara la primera parte del operativo, la recepción en tierra.

En la imagen están abrazados unos a otros, con los pulgares hacia arriba. Lo que desconocen con total seguridad es que los dos jóvenes que salen en los vídeos pilotando la barca corren serio peligro de ingresar en prisión en cuanto cumplan la mayoría de edad. Por ahora, el espejismo de la aventura no se ha esfumado.