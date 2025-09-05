Transporte público en Ibiza: las paradas de autobús de Can Raspalls ya tienen marquesinas

El Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell de Ibiza han instalado de manera definitiva dos nuevas marquesinas en las paradas de autobús de la zona de Can Raspalls, situadas sobre el falso túnel de la carretera EI-800, a la altura del punto kilométrico 3.

Con esta actuación se da respuesta a una reivindicación vecinal que llevaba años planteándose: disponer de un espacio más cómodo y seguro para esperar el transporte público. Las marquesinas ya están en funcionamiento y ofrecen a los usuarios un lugar adecuado, protegido del sol y la lluvia, lo que supone una mejora en las condiciones de acceso al servicio.

Las instituciones subrayan que con este tipo de medidas se pretende seguir fomentando el uso del transporte público y contribuir a la mejora de la calidad de vida tanto en los núcleos urbanos como en las zonas rurales del municipio.

Hasta la fecha se han ejecutado 18 apartaderos y marquesinas en diferentes puntos de la isla con el objetivo de reforzar la seguridad en las paradas de autobús. A lo largo de este año está previsto poner en marcha otras 16 actuaciones que ya se encuentran en fase de aprobación. Además, el Consell contratará este mismo año el proyecto para la instalación de 340 paradas en toda la isla.