El problema de la vivienda en Ibiza: ¿qué son los pisos de precio limitado y cuánto cuestan?

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado una iniciativa para que dos terrenos municipales puedan librarse de su condición de dominio público para que así puedan acoger dos promociones de vivienda precio limitado (VPL). Se trata del solar que ocupa la Escuela de Adultos, en el antiguo colegio de Sa Bodega, y de una parcela en la calle Sant Francesc de ses Salines, en Platja d’en Bossa.

Las Viviendas de Precio Limitado (VPL) son una nueva figura de vivienda asequible creada inicialmente por el Decreto Ley 6/2023 y regulada ahora por la Ley 3/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda. Estas viviendas, que mantienen su carácter protegido de forma permanente y no pueden reconvertirse en vivienda libre, se presentan como una alternativa a las Viviendas de Protección Oficial (VPO), con un marco más de flexibilidad para los usuarios y promotores, según informa el Govern balear en su página web en matera de vivienda.

Qué son las VPL

Las VPL son inmuebles de hasta 90 metros cuadrados de superficie útil, con precios máximos fijados en función de los módulos de VPO del mismo municipio y calificación energética. Su régimen busca ofrecer precios inferiores al mercado, pero con condiciones de acceso más ágiles que las VPO. Los beneficiarios deberán residir de forma permanente en el municipio desde hace al menos cinco años y destinar la vivienda a domicilio habitual, entre otros requisitos.

Dos tipos de VPL

Existen dos modalidades:

VPL tipo 1 : con un precio máximo un 10% superior al de una VPO. Se generan a partir de cambios de uso de locales o divisiones de viviendas ya existentes, sin aumentar el techo edificado.

: con un precio máximo un 10% superior al de una VPO. Se generan a partir de cambios de uso de locales o divisiones de viviendas ya existentes, sin aumentar el techo edificado. VPL tipo 2: con un precio máximo un 30% superior al de una VPO. Surgen de nueva construcción en solares o de ampliaciones en altura de edificios, lo que sí supone un nuevo techo edificado.

Diferencias con las VPO

Aunque ambas figuras deben cumplir el Código Técnico de la Edificación, difieren en precio, régimen de acceso y control administrativo. Mientras que para acceder a una VPO se exige estar inscrito en el Registro público de demandantes y no superar en 6,5 veces el Iprem (índice de referencia en España que se utiliza para calcular el umbral de ingresos para acceder a ayudas públicas, becas y subvenciones), las VPL no requieren esa inscripción ni limitación de ingresos.

Además, las VPO están sujetas a derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración y a un control de visado de contratos, mientras que en el caso de las VPL, basta con la inscripción en el Registro autonómico de viviendas de precio limitado.

Precios y condiciones

Los precios máximos fueron fijados por el Consell de Govern el 21 de febrero de 2025 y publicados en el BOIB días después. También se han establecido límites al precio del suelo vinculado a estas promociones, así como la posibilidad de vincular únicamente un garaje y un trastero por unidad, a un 60% del precio máximo de la vivienda.

Los municipios de Baleares se han dividido en tres grupos (A, B y C) para fijar los topes de venta y alquiler según zona, con Palma, Calvià, Ibiza, Maó o Inca, entre otros, incluidos en el grupo A, donde los precios son más altos.

Así, una vivienda de precio limitado tipo 1 de compraventa de 90 metros cuadrados costaría en Ibiza un máximo de 280.800 euros. En el caso de alquiler, su precio sería de 1.053 euros el mes. Una vivienda de precio limitado tipo 2 de las mismas características costaría un máximo de 331.859 euros y su arrendamiento mensual, 1.244 euros.

Tabla de precios / CAIB

Acceso y modalidades

Las VPL podrán destinarse a venta, alquiler, alquiler con opción a compra u otras modalidades admitidas en Derecho. En caso de opción a compra, al menos el 50% de las rentas abonadas deberá descontarse del precio de la compraventa. En promociones de 10 o más viviendas, el 30% deberá reservarse a menores de 35 años durante los dos primeros años.

Para formalizar la compra o arrendamiento, el beneficiario solo debe presentar una declaración responsable en el Registro autonómico, sin necesidad de inscribirse en bolsas de demandantes, como ocurre con las VPO.

Régimen permanente y control

Una de las claves de la normativa es que la condición de VPL es indefinida: estas viviendas siempre permanecerán bajo este régimen y no podrán transformarse en vivienda libre, lo que busca evitar la especulación inmobiliaria.

Asimismo, la ley ha habilitado medidas adicionales, como la posibilidad de reconvertir establecimientos turísticos en viviendas asequibles, ampliar la cesión de suelos públicos para construir vivienda protegida y crear un régimen sancionador específico para las VPL.